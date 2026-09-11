ASIAD 20 lao đao vì thời tiết và điều kiện lưu trú

Khác hẳn với trải nghiệm được khen ngợi tại kỳ ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc) vào 3 năm trước, các vận động viên đang tham dự Aichi-Nagoya 2026 tại Nhật Bản phải đối mặt với điều kiện hoàn toàn khác biệt, và tình hình càng trở nên tồi tệ hơn do lượng mưa kỷ lục.

Đội tuyển bóng rổ nam Trung Quốc mở màn bằng chiến thắng (Ảnh: THX)

Đội tuyển bóng rổ nam Trung Quốc đã mở màn chiến dịch ASIAD 20 bằng chiến thắng áp đảo 99-61 trước Kazakhstan vào ngày 11-9. Chiến thắng mở màn này diễn ra trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn về hậu cần và thời tiết - những thử thách tương tự cũng được dự báo khi Trung Quốc đối đầu với Bahrain trong trận đấu thứ 2 vòng bảng vào ngày 12-9.

Tờ South China Morning Post đưa tin, đội bóng rổ của họ phải ở trong các căn phòng container được cải tạo, với 3 vận động viên ở chung một phòng và dùng chung một nhà vệ sinh cùng phòng tắm.

Thêm vào đó Nagoya - thành phố đăng cai ASIAD 20 - đã hứng chịu lượng mưa kỷ lục trong tuần này, khiến đường phố ngập lụt và gây ra tình trạng dột nước tại nhiều địa điểm thi đấu. Có khoảng 400 vận động viên và nhân viên đang lưu trú tại các khu nhà container đã phải sơ tán lên vùng đất cao hơn trong đợt lũ lụt nghiêm trọng này.

Những khó khăn này không chỉ xảy ra với đoàn thể thao Trung Quốc. Tờ Jumpball chuyên về tin tức bóng rổ của Hàn Quốc đưa tin, đội tuyển bóng rổ nam nước này cũng gặp phải những vấn đề tương tự sau khi đến nơi vào ngày 7-9.

Nguồn tin cho biết ban tổ chức ASIAD 20 đã quyết định không xây dựng Làng Vận động viên theo cách thông thường mà bố trí các đoàn lưu trú trên du thuyền, và trong những khu nhà tạm làm từ container gỗ để cắt giảm chi phí.

Jumpball mô tả các phòng ở dạng container dành cho 2 người là “cực kỳ chật chội” đối với những cầu thủ bóng rổ cao hơn 2,1 mét, họ thậm chí không thể nằm duỗi người thoải mái trên những chiếc giường nhỏ. Ngoài ra, khu vực nhà ăn làm bằng container cũng bị dột nước.

Trong khi đó, mưa lớn khiến đội tuyển bóng rổ Hàn Quốc bị mắc kẹt tại địa điểm tập luyện suốt 3-4 giờ do nước lũ chặn đường xe buýt, khiến họ mãi đến 21 giờ 30 mới có thể trở về nơi lưu trú.

Điều kiện ăn ở này hoàn toàn trái ngược với cơ sở vật chất sang trọng tại Hàng Châu vào 3 năm trước. Khi đó chủ nhà Trung Quốc từng xây dựng Làng Asian Games quy mô lớn rộng 1,13 triệu mét vuông cho Đại hội - địa điểm phi thi đấu lớn nhất của sự kiện - bao gồm Làng Vận động viên, Làng Quan chức Kỹ thuật cùng Làng Truyền thông, và nhận được sự khen ngợi rộng rãi từ các đoàn đại biểu quốc tế.

LINH SƠN