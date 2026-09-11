U23 Việt Nam thay thủ môn trước ngày sang Nhật Bản tham dự ASIAD 2026

Một ngày trước khi lên đường sang Nhật Bản chuẩn bị cho ASIAD 2026, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục có sự điều chỉnh nhân sự khi bổ sung thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc thay Phạm Đình Hải.

Thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc của SLNA được HLV Đinh Hồng Vinh gọi bổ sung gấp vào U23 Việt Nam. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Trưa 11-9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận thủ môn Bảo Ngọc của SLNA đã được HLV Đinh Hồng Vinh bổ sung vào U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026. Trong khi đó, Đình Hải tiếp tục ở lại Hà Nội FC trong giai đoạn thi đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2026-2027.

Sự thay đổi xuất phát từ tình hình nhân sự của Hà Nội FC. Do thủ môn số 2 của đội bóng Thủ đô bị chấn thương, HLV Harry Kewell không còn đủ nhân sự ở vị trí trấn giữ khung thành. Vì vậy, Đình Hải được giữ lại để phục vụ CLB chủ quản trong thời gian tới.

Việc bổ sung Bảo Ngọc diễn ra khá sát ngày U23 Việt Nam lên đường. Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ tập trung tại Hà Nội vào tối 12-9 và rạng sáng 13-9 lên đường sang Nhật Bản để tiếp tục chuẩn bị cho chiến dịch ASIAD 2026. Như vậy, HLV Đinh Hồng Vinh đang có trong tay 3 thủ môn gồm Cao Văn Bình, Nguyễn Bảo Ngọc (cùng SLNA) và Hoa Xuân Tín (Công an TPHCM).

Bảo Ngọc là gương mặt quen thuộc trong hệ thống các đội tuyển trẻ Việt Nam. Thủ môn của SLNA từng bắt chính cho U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 châu Á 2023, sau đó thường xuyên được triệu tập ở các cấp độ U19 và U20 Việt Nam. Việc được gọi lên U23 Việt Nam lần này mở ra cơ hội để Bảo Ngọc tích lũy thêm kinh nghiệm ở sân chơi cấp châu lục.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai HLV Đinh Hồng Vinh phải điều chỉnh danh sách chính thức dự ASIAD 2026. Trước đó một ngày, tiền vệ Nguyễn Công Phương được xác định dính chấn thương trong buổi tập cùng Hải Phòng và không thể tiếp tục đồng hành cùng U23 Việt Nam. Ban huấn luyện sau đó bổ sung Hoàng Quang Dũng, tiền vệ đang khoác áo đội hạng Nhất Huế, vào danh sách sang Nhật Bản.

Hai sự thay đổi liên tiếp ngay trước ngày lên đường khiến U23 Việt Nam phải nhanh chóng ổn định lực lượng. Trong những ngày chuẩn bị cuối cùng trước trận ra quân, HLV Đinh Hồng Vinh cũng cần giúp các cầu thủ mới được bổ sung hòa nhập với toàn đội, đồng thời hoàn thiện những phương án nhân sự cho giải đấu.

Tại ASIAD 2026, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C và lần lượt gặp Kuwait ngày 15-9, Philippines ngày 18-9 và Uzbekistan ngày 22-9. Mục tiêu trước mắt của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh là vượt qua vòng bảng để giành quyền vào tứ kết.

HỮU THÀNH