"Em út" Nguyễn Lê Phát, niềm hy vọng của U23 Việt Nam tại ASIAD 2026

Những người thầy từng và đang làm việc với Nguyễn Lê Phát, hay những ai có dịp tiếp xúc với tiền đạo trẻ này, đều dễ nhận ra ở cậu sự hiền lành, chỉn chu và đôi chút nhút nhát.

Tiền đạo Nguyễn Lê Phát là một trong những niềm hy vọng của U23 Việt Nam tại ASIAD 2026. ẢNH: TED TRẦN

Đó là một Lê Phát hoàn toàn khác mỗi khi chàng trai quê Đắk Nông (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) xỏ giày ra sân tập hay được trao cơ hội thi đấu. Mỗi lần ra sân, cầu thủ sinh năm 2007 luôn tự tin và hướng về phía trước với nguồn năng lượng tích cực. Sự đối lập ấy làm nên nét thú vị ở Lê Phát, một trong 23 tuyển thủ U23 Việt Nam được HLV Đinh Hồng Vinh “chọn mặt gửi vàng” cho ASIAD 20-2026 tại Nhật Bản.

Hành trình của U23 Việt Nam giành huy chương đồng tại vòng chung kết U23 châu Á hồi đầu năm 2026 cũng là giải quốc tế đầu tiên Lê Phát được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội đá chính. Trước đó, tiền đạo trẻ đã cùng ông thầy người Hàn Quốc đoạt huy chương vàng SEA Games 33.

Còn nhớ trên sân khấu lớn của châu lục khi ấy, Lê Phát không bị choáng ngợp khi đối đầu với những hậu vệ cao to của đối phương. Cậu rê bóng và mạnh dạn đột phá vào vòng cấm để kiếm phạt đền, trực tiếp kiến tạo cho đồng đội lập công, rồi cũng có lúc nhanh chân dứt điểm làm tung lưới đối thủ. Nhìn Phát thi đấu chững chạc và bản lĩnh, thật khó tin đây là cầu thủ mới 19 tuổi và là “em út” trong đội hình của HLV Kim Sang-sik.

Để có sự tự tin ấy, Lê Phát đã tích lũy từ khoảng 10 năm trước, khi cậu trúng tuyển vào lò đào tạo PVF. Tại đây, Phát sớm được đánh giá là một tài năng giàu triển vọng, một “viên ngọc thô” cần được mài giũa. Khởi đầu từ những cấp độ trẻ, Phát từng bước tiến lên theo từng nấc thang và khi chứng minh được năng lực, cậu được đôn lên U23 Việt Nam ở tuổi 18.

Lê Phát đáp lại sự kỳ vọng bằng chuyên môn cùng thái độ tập luyện nghiêm túc. Trong mỗi buổi tập, cậu luôn tích cực tranh chấp, nỗ lực hết mình và không ngừng khát khao khẳng định bản thân. Đó cũng là cách tiền đạo trẻ từng bước gieo niềm tin với những người thầy khó tính như Kim Sang-sik, Đinh Hồng Vinh và Chu Đình Nghiêm tại CLB chủ quản Ninh Bình.

Trận ra quân của Ninh Bình gặp Hải Phòng tại V-League 2026-2027 trở thành cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Lê Phát. Lần đầu tiên, tiền đạo sinh năm 2007 có tên trong đội hình xuất phát tại hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Đáng nhớ hơn, Phát còn ghi bàn để tiếp thêm tự tin cho hành trình phía trước.

Lê Phát cực kỳ nghiêm túc với nghề, nhưng đồng thời cũng biết đầu tư cho tương lai bằng việc học. Tại SEA Games 33 ở Thái Lan, sau những giờ tập luyện và thi đấu, Phát vẫn tranh thủ buổi tối học trực tuyến, hoàn thành bài tập. Một cầu thủ trẻ biết đá bóng và biết học cách trưởng thành vì thế càng có nhiều dư địa để phát triển.

Trên hàng công U23 Việt Nam tại ASIAD 2026 còn có những cái tên dạn dày kinh nghiệm như Nguyễn Thanh Nhàn hay Nguyễn Ngọc Mỹ. Nhưng Lê Phát mang đến một màu sắc riêng với sự táo bạo, nguồn năng lượng dồi dào cùng cảm giác về một tài năng đang lớn nhanh như “Phù Đổng” sau mỗi lần được trao cơ hội.

Ở tuổi 19, Lê Phát vẫn là cậu “em út” nhưng nhận được rất nhiều kỳ vọng tỏa sáng tại ASIAD 2026. Xa hơn, tiền đạo trẻ này thuộc diện “quy hoạch” cho vai trò thủ lĩnh ở kỳ SEA Games năm tới, đồng thời hướng tới cuộc cạnh tranh tại vòng chung kết U23 châu Á 2028.

HỮU THÀNH