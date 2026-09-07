Nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam ghi điểm trước ASIAD 20 - 2026

U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại tại Hà Nội từ ngày 11-9, trước khi sang Nhật Bản tham dự ASIAD 20 - 2026 vào hôm sau. Nhiều khả năng HLV Kim Sang-sik cùng cộng sự Đinh Hồng Vinh sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ dự ASIAD sau vòng 1 V-League.

Tiền vệ Việt kiều Bulgaria Trần Thành Trung toả sáng ở vòng 1 V-League 2026-2027. ẢNH: VPF

Vòng đấu khai cuộc của mùa giải mới gần như là cơ hội cuối để những cái tên đang nằm trong diện “quy hoạch” thể hiện mình.

Ấn tượng nhất là màn trình diễn của Trần Thành Trung. Trong bối cảnh đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức lỡ vòng khai màn V-League vì chấn thương, tiền vệ Việt kiều Bulgaria được giao nhiệm vụ sáng tạo lẫn cầm trịch tuyến giữa cho Ninh Bình trong chuyến làm khách tại Hải Phòng. Thành Trung để lại dấu ấn đậm nét khi có 2 đường kiến tạo, góp phần giúp đội bóng cố đô ngược dòng giành chiến thắng 4-1.

Thành Trung đã có lời chào mùa giải mới đầy thuyết phục, đồng thời gieo thêm hy vọng cho ban huấn luyện U23 Việt Nam. Nếu duy trì được phong độ như trận gặp Hải Phòng, tiền vệ này có thể trở thành luồng gió mới tại ASIAD 20 - 2026, nhất là trong vai trò tổ chức lối chơi.

Vấn đề lớn nhất lúc này của Thành Trung là khả năng phục hồi chấn thương. Trước mắt, anh phải nghỉ 10 ngày sau khi bị đau cơ đùi. Nếu được trao cơ hội sang Nhật Bản, tiền vệ của Ninh Bình có thể phải vắng mặt ở trận đấu đầu tiên khi U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait vào ngày 15-9.

Cũng trong màu áo Ninh Bình, Nguyễn Lê Phát thi đấu khá chững chạc và tự tin. Khả năng thích ứng tốt với chiến thuật giúp cầu thủ quê Lâm Đồng đủ sức thuyết phục HLV kỳ cựu Chu Đình Nghiêm trao cho anh suất đá chính, đồng thời giúp tiền đạo trẻ ghi thêm điểm trong mắt ban huấn luyện U23 Việt Nam.

Ở vị trí người gác đền, Cao Văn Bình tiếp tục cho thấy vì sao anh đang được xem là thủ môn số 1 của U23 Việt Nam. Văn Bình bắt chính trong chiến thắng 1-0 của SLNA trước tân binh Bắc Ninh. Trong những phút cuối của trận đấu, thủ môn này duy trì sự tập trung cao độ, góp công lớn giúp đội bóng xứ Nghệ đứng vững trước sức ép mà Bắc Ninh tạo ra.

Tiền đạo Nguyễn Thái Quốc Cường ghi bàn ở trận ra quân V-League 2026-2027 cho đội Công an TPHCM (ẢNH: VPF)

Những gương mặt đủ tuổi dự ASIAD 20 - 2026 khác cũng tạo dấu ấn ở vòng 1. Tiền đạo sinh năm 2004 Nguyễn Thái Quốc Cường ghi 1 bàn trong chiến thắng 3-1 của CLB Công an TPHCM trước Hà Nội FC. Một gương mặt khác cũng sinh năm 2004 là Trương Thanh Nam ghi bàn khai thông thế bế tắc, mở ra chiến thắng 3-2 của Thanh Hóa trước Đà Nẵng.

Việc nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam có thể chiếm được suất đá chính tại V-League cũng là điều đáng mừng. Môi trường bóng đá đỉnh cao trong nước đòi hỏi cầu thủ trẻ phải cạnh tranh sòng phẳng với những đàn anh giàu kinh nghiệm.

Được thi đấu thường xuyên không chỉ giúp những cầu thủ trẻ này duy trì phong độ mà còn tích lũy kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng chịu áp lực. Đây cũng là nền tảng quan trọng để U23 Việt Nam hướng đến mục tiêu cao nhất có thể tại ASIAD 20 - 2026.

Phong độ ổn định của nhóm cầu thủ được “quy hoạch” cho Á vận hội 20 - 2026 là tín hiệu tích cực với HLV Kim Sang-sik cùng cộng sự Đinh Hồng Vinh. Tuy nhiên, những màn trình diễn tại V-League mới chỉ là một phần trong bài toán nhân sự. Khi danh sách 23 tuyển thủ chuẩn bị được chốt, cuộc cạnh tranh cho tấm vé bay sang Nhật Bản chắc chắn vẫn còn nhiều điều đáng chờ đợi.

HỮU THÀNH