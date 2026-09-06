VAR tạo bước ngoặt trong chiến thắng của Thanh Hóa ở trận ra quân V-League

Đội chủ nhà Thanh Hóa ra quân V-League 2026-2027 đầy kịch tính khi thắng Đà Nẵng sát nút 3-2 trong trận đấu mà VAR trở thành tâm điểm.

Các cầu thủ Thanh Hóa có chiến thắng đầy cảm xúc ở trận ra quân V-League 2026-2027. Ảnh: QUỲNH MAI

Chiều 6-9, chủ nhà Thanh Hóa và Đà Nẵng nhập cuộc thận trọng, tạo nên thế trận giằng co. Phút 7, Ivan Saponjic có cơ hội dứt điểm đầu tiên cho đội khách trong vòng cấm nhưng không thể đánh bại thủ môn kỳ cựu Nguyễn Thanh Diệp.

Năm phút sau, Thanh Hóa bất ngờ vượt lên. Từ quả đá phạt bên cánh phải của Nguyễn Văn Tùng, Trương Thanh Nam di chuyển cắt mặt ở cột gần rồi đánh đầu lái bóng hiểm hóc, làm tung lưới Đà Nẵng.

Bị dẫn bàn, Đà Nẵng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 40, Lopez Pissano thực hiện cú đá phạt kỹ thuật, đưa bóng đi sát cột dọc buộc thủ môn Thanh Diệp phải bay người hết cỡ để cứu thua.

Đội khách liên tục gây sức ép nhưng cũng để lộ khoảng trống phía sau. Phút 34, Lê Văn Thắng xử lý khéo léo trong vòng cấm Đà Nẵng, song cú dứt điểm của anh lại đi chệch cột dọc.

Đầu hiệp 2, Đà Nẵng tìm được bàn gỡ. Từ pha dứt điểm của Quế Ngọc Hải trước vòng cấm, hàng thủ Thanh Hóa lúng túng, tạo điều kiện để Saponjic chớp thời cơ dứt điểm cận thành, quân bình tỷ số 1-1.

Bước ngoặt lớn của trận đấu đến ở phút 57. Saponjic một lần nữa đưa bóng vào lưới Thanh Hóa sau đường chọc khe của Kalvin Lương. Các cầu thủ Đà Nẵng ăn mừng bàn thắng và tưởng như đã hoàn tất màn ngược dòng.

Tuy nhiên, trọng tài Nguyễn Viết Duẩn kiểm tra VAR và xác định Saponjic đã rơi vào thế việt vị trước khi thoát xuống.

Các cầu thủ Thanh Hóa và Đà Nẵng đã cống hiến cho người hâm mộ trận đấu hấp dẫn. Ảnh: QUỲNH MAI

Phút 69, Lê Văn Hoàn đối mặt thủ môn Đỗ Sỹ Huy nhưng không thể ghi bàn. Bóng bật ra và trong tình huống tiếp theo, trung vệ Fracchia phạm lỗi với Saliou Guindo trong vòng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Guindo bình tĩnh thực hiện thành công, đưa Thanh Hóa dẫn 2-1.

Phút 83, Nguyễn Đình Huyên thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang loại bỏ hàng thủ Đà Nẵng, tạo điều kiện để Guindo đệm bóng vào lưới trống, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 3-1 cho Thanh Hóa.

Đà Nẵng không bỏ cuộc. Phút 88, Văn Tùng để bóng chạm tay trong vòng cấm. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài Nguyễn Viết Duẩn cho Đà Nẵng hưởng phạt đền. Pissano không mắc sai lầm, rút ngắn tỷ số xuống 2-3.

Chín phút bù giờ trở thành màn thử thách nghẹt thở với Thanh Hóa. Đội chủ nhà phải căng mình chống đỡ những đợt tấn công của Đà Nẵng.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, thầy trò Giám đốc kỹ thuật Mai Xuân Hợp ôm nhau ăn mừng đầy cảm xúc khi đã bảo toàn chiến thắng trong ngày ra quân V-League 2026-2027.

HỮU THÀNH