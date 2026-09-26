HLV Thái Lan muốn trụ cột giữ sức cho trận gặp tuyển Việt Nam

Sau chiến thắng 4-0 trước Pakistan, HLV Anthony Hudson cho biết Thái Lan sẽ nhanh chóng chuyển sự tập trung sang trận cầu được ví như “chung kết” vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 với đội tuyển Việt Nam.

Thái Lan dưỡng sức cho nhiều cầu thủ trụ cột để chuẩn bị gặp tuyển Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Thái Lan thắng Pakistan 4-0 tối 26-9 trên sân Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia), qua đó có khởi đầu thuận lợi ở bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, HLV Anthony Hudson không muốn các học trò tiêu hao quá nhiều thể lực ở trận ra quân.

Nhà cầm quân người Anh chia sẻ tại buổi họp báo sau trận: “Điều rất quan trọng ở giải đấu này là khả năng hồi phục. Chúng tôi phải đảm bảo bước vào mỗi trận đấu với trạng thái sung sức và sẵn sàng thi đấu với cường độ mà mình mong muốn”.

Đáng chú ý, Thái Lan không sử dụng tiền vệ Chanathip Songkrasin, một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của đội, trong trận gặp Pakistan. HLV Hudson cũng chủ động xoay tua đội hình khi đưa nhiều cầu thủ quan trọng vào sân từ hiệp 2.

“Tôi hài lòng vì tối nay chúng tôi không phải sử dụng toàn bộ lực lượng, bởi tôi muốn các cầu thủ có được trạng thái tốt nhất cho trận đấu tiếp theo”, HLV Hudson chia sẻ.

Đội hình xuất phát của Thái Lan có 7 cầu thủ từng thi đấu tại ASEAN Cup 2026. Thái Lan kiểm soát bóng trên 60% và không gặp nhiều khó khăn trước Pakistan. Phút 31, Teerasak Poeiphimai ghi bàn mở tỉ số. Đến phút 41, Jude Soonsup-Bell nâng tỷ số lên 2-0.

Các cầu thủ Thái Lan khởi đầu thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Sang hiệp 2, HLV Hudson lần lượt đưa các trụ cột Supachok Sarachat, Supachai Chaided, Peeradol Chamratsamee, Nicholas Mickelson và Peerawat Akkratum vào sân. Nhưng trung vệ Peerawat thay Jonathan Khemdee vì chấn thương.

Đến phút 63, Teerasak bật tường với Supachai rồi vô-lê chân trái, bóng chạm chân Haris Zeb đổi hướng, đưa Thái Lan dẫn 3 bàn. Đến phút 84, Teerasak hoàn tất cú đúp bằng pha bấm bóng qua người thủ môn Butt, ấn định chiến thắng 4-0.

“Chúng tôi sẽ theo dõi các trận đấu tại giải. Các thành viên trong ban huấn luyện của tôi cũng sẽ có mặt để theo dõi trận Việt Nam - Philippines”, HLV Hudson tiếp lời.

Ông khẳng định: “Dù là Việt Nam hay Philippines, trận đấu tiếp theo luôn là trận đấu quan trọng nhất. Chúng tôi tôn trọng đối thủ và sẽ chuẩn bị tốt cho trận đấu”.

Cuộc đối đầu Việt Nam - Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 29-9 trên sân Si Jalak Harupat. HLV Hudson nhận định: “Thành thật mà nói, tôi rất tin tưởng vào toàn bộ đội hình. Khi bước vào trận đấu với Việt Nam, chúng tôi sẽ thi đấu với sự tự tin cao. Nhưng chúng tôi cần quản lý toàn bộ lực lượng trong suốt giải đấu”.

HỮU THÀNH (từ Bandung)