HLV Kim Sang-sik: "Tuyển Việt Nam xem FIFA ASEAN Cup là thử thách mới"

HLV Kim Sang-sik cho biết đội tuyển Việt Nam không muốn bị ảnh hưởng bởi những thành công trong quá khứ và xem FIFA ASEAN Cup 2026 là một thử thách mới.

Chiều 25-9, trong buổi họp báo trước trận ra quân bảng B gặp Philippines trên sân Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia), HLV Kim Sang-sik cho biết ông cùng đội tuyển Việt Nam rất vui và vinh dự khi được tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

HLV Kim Sang-sik chia sẻ: “Dĩ nhiên, mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng trong từng trận đấu. Nhưng bên cạnh kết quả, tôi muốn tất cả cầu thủ có được những trải nghiệm tốt. Thông qua những trải nghiệm đó, họ có thể phát triển và trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp hơn”.

FIFA ASEAN Cup là giải đấu đầu tiên được FIFA tổ chức trong dịp FIFA Days, giúp các đội tuyển Đông Nam Á có điều kiện triệu tập lực lượng mạnh hơn.

Với tuyển Việt Nam, ông Kim gọi 8 cầu thủ có nguồn gốc nước ngoài, gồm 3 cầu thủ nhập tịch và 5 Việt kiều. Hai tân binh Williams Minh Hoàng và Adou Minh được kỳ vọng tăng cường hàng phòng ngự. Trong khi đó, nhiều cầu thủ từng góp công trong chức vô địch ASEAN Cup vẫn được giữ lại.

HLV Kim Sang-sik cùng đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức tham dự buổi họp báo. ẢNH: TÂM HÀ

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cũng có những trường hợp vắng mặt đáng tiếc. Đội trưởng Nguyễn Quang Hải và hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ không thể thi đấu do chấn thương. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức vẫn tập phục hồi riêng và chưa chắc ra sân ở trận gặp Philippines.

HLV Kim Sang-sik cho rằng những vấn đề về lực lượng là một phần của bóng đá và đội tuyển Việt Nam phải hướng về phía trước.

“Cho đến nay, đội tuyển Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tốt. Những thành quả đó có được nhờ người hâm mộ Việt Nam, cũng như sự cống hiến, hy sinh và nỗ lực của các cầu thủ. Nhưng chúng tôi xem FIFA ASEAN Cup như một thử thách mới, với một đội tuyển mới. Những gì xảy ra trong quá khứ thì đã qua. Tôi không nghĩ quá nhiều về điều đó mà chỉ hướng về phía trước”, ông Kim nói.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng thừa nhận việc quản lý thể trạng của học trò là vấn đề không dễ dàng khi mùa giải đã bắt đầu và nhiều cầu thủ phải thi đấu với mật độ cao. Lấy vấn đề chấn thương của Hoàng Đức, HLV Kim Sang-sik sẽ kiểm tra thể trạng của từng người trước khi công bố đội hình thi đấu cho từng trận.

“Có khá nhiều cầu thủ bị chấn thương. Việc quản lý sự mệt mỏi và tình trạng thể lực của họ khá khó khăn. Một số cầu thủ không thể góp mặt, nhưng tôi nghĩ chúng tôi có thể tìm được những phương án thay thế. Tôi tin các cầu thủ khác sẽ có cơ hội”, ông Kim tiếp lời.

Bên cạnh việc chuẩn bị cho trận đấu với Philippines, ông Kim cũng đặt mục tiêu xây dựng sự kết nối trong đội tuyển Việt Nam. Ban cán sự mới gồm Hoàng Đức giữ băng đội trưởng, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son làm đội phó.

HLV Kim Sang-sik cho rằng việc những cầu thủ có khả năng giao tiếp với các cầu thủ quốc tế, cùng sự xuất hiện của các gương mặt trẻ, sẽ giúp đội tuyển tăng tính kết nối.

Đội trưởng Hoàng Đức luôn sẵn sàng nếu được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội thi đấu. ẢNH: TÂM HÀ

Hoàng Đức: Tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng

Cùng dự họp báo, đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức cho biết: “Đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Indonesia được 3 ngày và đang rất háo hức chờ đợi trận đấu với Philippines. Tôi và các đồng đội sẽ cố gắng thi đấu hết mình, cống hiến những gì tốt nhất để hướng tới chiến thắng”.

Đương kim Quả bóng vàng Việt Nam cho biết tình trạng phục hồi của anh đang tiến triển tốt và việc có mặt tại Indonesia đồng nghĩa nam cầu thủ luôn chuẩn bị cho khả năng được sử dụng.

Hoàng Đức khẳng định: “Thời gian vừa rồi tôi chưa thể tập luyện nhiều cùng đội. Nhưng hiện quá trình phục hồi đang tiến triển tốt và tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng. Nếu được ban huấn luyện xếp vào danh sách thi đấu, tôi cố gắng hết mình để cống hiến cho đội tuyển Việt Nam”.

Trận Việt Nam - Philippines diễn ra lúc 19g30 ngày 25-9 trên sân Si Jalak Harupat. Đây là trận mở màn hành trình của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại FIFA ASEAN Cup 2026. Tại vòng bảng, toàn đội còn 2 trận gặp Thái Lan (ngày 26-9) và Pakistan (ngày 29-9).

HỮU THÀNH (từ Bandung)