Quả bóng vàng Hoàng Đức làm đội trưởng tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026

Đương kim Quả bóng vàng Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức được đồng đội tín nhiệm trao băng thủ quân đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, trong khi Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Đình Bắc là 2 đội phó.

Đương kim Quả bóng vàng Nguyễn Hoàng Đức được bầu làm thủ quân đội tuyển Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Quyết định này được đưa ra ngay trước trận ra quân của đội tuyển Việt Nam gặp Philippines vào ngày 26-9 trên sân Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia).

Hoàng Đức, Quả bóng vàng Việt Nam các năm 2021, 2023 và 2025, sẽ lần đầu tiên chính thức giữ vai trò đội trưởng của đội tuyển Việt Nam tại một giải đấu quốc tế. Tiền vệ 28 tuổi được gọi lên đội tuyển Việt Nam từ năm 2019. Trên hành trình đăng quang ASEAN Cup 2026, Hoàng Đức từng mang băng thủ quân ở một số trận khi đội trưởng chính Nguyễn Quang Hải không đá chính.

Sau khi Quang Hải lỡ hẹn FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương, Hoàng Đức trở thành một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của đội tuyển Việt Nam. Anh cũng là một trong những nhân tố quan trọng ở tuyến giữa trong kế hoạch của HLV Kim Sang-sik.

Tuy nhiên, Hoàng Đức vẫn đang chạy đua với thời gian để hồi phục chấn thương. Tiền vệ này tích cực tập phục hồi với mục tiêu kịp góp mặt trong trận đấu với Philippines.

Đình Bắc có lần đầu tiên bầu vào ban cán sự đội tuyển Việt Nam

Trong khi đó, Xuân Son tiếp tục được HLV Kim Sang-sik tín nhiệm giữ vai trò đội phó. Còn Đình Bắc lần đầu tiên được trao vị trí trong ban cán sự đội tuyển Việt Nam. Ở tuổi 22, chân sút xứ Nghệ là một trong những thành viên trẻ nhất lịch sử của ban cán sự đội tuyển Việt Nam.

Ban cán sự mới được kỳ vọng góp phần duy trì sự đoàn kết trong tập thể đội tuyển Việt Nam, khi thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với nhiều thách thức.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân bảng B gặp Philippines diễn ra lúc 19g30 ngày 26-9 trên sân Si Jalak Harupat. Sau đó, toàn đội gặp Thái Lan ngày 29-9 và Pakistan ngày 2-10.

HỮU THÀNH (từ Bandung)