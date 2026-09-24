Vé xem tuyển Việt Nam đá FIFA ASEAN Cup chưa đến 200.000 đồng

Người hâm mộ Việt Nam chỉ cần khoảng 185.000 đồng để sở hữu tấm vé xem đội tuyển Việt Nam gặp Philippines hoặc Thái Lan tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 ở Indonesia.

Thủ môn Việt kiều Lê Giang Patrik cùng tiền đạo Nguyễn Xuân Son háo hức cho kỳ FIFA ASEAN Cup đầu tiên. ẢNH: ANH KHOA

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã mở cổng trực tuyến bán vé các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại bảng B thuộc FIFA ASEAN Cup 2026.

Trong đó, giá vé cho 2 trận đầu tiên của thầy trò HLV Kim Sang-sik lần lượt gặp Philippines (lúc 19 giờ 30 ngày 26-9) và Thái Lan (19 giờ 30 ngày 29-9) diễn ra trên sân Si Jalak Harupat (Bandung) đồng giá 100.000 Rupiah, tương đương khoảng 146.000 đồng Việt Nam.

Sau khi cộng 26.725 Rupiah tiền thuế phí, tổng số tiền người hâm mộ phải thanh toán là 126.725 Rupiah, tương đương khoảng 185.000 đồng.

Một điểm đáng chú ý là với mỗi vé, khán giả không chỉ được xem trận đấu của đội tuyển Việt Nam mà còn có thể theo dõi trận đấu trước đó trong cùng ngày. Chẳng hạn, CĐV mua vé trận Việt Nam - Philippines ngày 26-9 có thể vào sân xem cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Pakistan lúc 16 giờ.

Giá vé xem Việt Nam thi đấu với Philippines và Thái Lan chưa bao gồm thuế phí. ẢNH: PSSI

Ở lượt trận cuối vòng bảng, Việt Nam gặp Pakistan lúc 16 giờ ngày 2-10 trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta). Vé trận này có giá niêm yết 200.000 Rupiah. Sau khi cộng thuế phí, tổng số tiền thanh toán là khoảng 233.175 đồng.

Mức giá được đánh giá là tương đối phù hợp, thậm chí một số khu vực còn thấp hơn so với giá vé các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, PSSI lưu ý vị trí chỗ ngồi được lựa chọn ngẫu nhiên, do đó người mua không thể chủ động chọn ghế cụ thể theo mong muốn.

Qua trao đổi với PSSI, để mua được vé, người hâm mộ cần có Garuda ID (kiểu dạng căn cước công dân Indonesia hoặc thẻ nhập cảnh All Indonesia khi khai báo hải quan) đã được xác minh và chưa được sử dụng cho trận đấu tương ứng.

Garuda ID của trẻ em không thể dùng để hoàn tất giao dịch nếu không có Garuda ID của người lớn đi cùng trong cùng một lần mua. Vé sau khi hoàn tất giao dịch sẽ được cập nhật vào tài khoản KitaGaruda.id, vì vậy người mua cần nhập thông tin chính xác để tránh tình trạng vé không hiển thị.

Theo quy định của PSSI, khán giả phải mang theo giấy tờ tùy thân và vào sân đúng cổng được ghi trên vé điện tử. Vé không được bán lại, chuyển nhượng hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, thương mại khi chưa được PSSI chấp thuận.

Đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Bandung vào tối 23-9. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có 2 buổi tập tại nước bạn trước khi bước vào trận ra quân gặp Philippines ngày 26-9.

HỮU THÀNH (từ Indonesia)