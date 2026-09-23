Thái Lan quyết đấu Việt Nam vì ngôi đầu FIFA ASEAN Cup

Đội tuyển Thái Lan đã hoàn thiện lực lượng trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026, và thử thách lớn nhất cho đường vào chung kết chính là cuộc đối đầu với Việt Nam - trận đấu có thể quyết định ngôi đầu bảng.

Đội tuyển Thái Lan quyết tâm giành vị trí cao nhất tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: S.S

Những ngày chuẩn bị cuối cùng của đội tuyển Thái Lan đang diễn ra với sự tập trung cao độ. Hai cầu thủ cuối cùng gia nhập trại huấn luyện là hậu vệ phải Nicholas Mickelson và tiền vệ cánh Anan Yodsangwan, giúp HLV Anthony Hudson có trong tay đầy đủ 23 gương mặt chủ chốt trước khi bước vào giải đấu tại Indonesia.

Nicholas Mickelson, hậu vệ mang hai dòng máu Thái Lan - Na Uy, được đánh giá cao nhờ khả năng lên công về thủ bên hành lang phải. Trong khi đó, Anan Yodsangwan bổ sung thêm tốc độ và sự linh hoạt cho hàng tấn công. Sự góp mặt của bộ đôi này giúp đội tuyển Thái Lan có thêm lựa chọn trong giai đoạn hoàn thiện chiến thuật.

Ở buổi tập thứ hai diễn ra chiều 23-9 tại Trung tâm huấn luyện BG 3 (Pathum Thani), toàn đội tập trung củng cố nền tảng thể lực, khả năng phối hợp và các phương án vận hành lối chơi. HLV Anthony Hudson cũng lên kế hoạch nâng dần cường độ tập luyện trong những ngày tới nhằm đưa các cầu thủ đạt trạng thái tốt nhất trước trận ra quân.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Thái Lan nằm cùng bảng với Pakistan, Việt Nam và Philippines. Đội bóng xứ chùa vàng sẽ mở màn gặp Pakistan ngày 26-9, sau đó bước vào trận đấu được chờ đợi nhất vòng bảng khi chạm trán Việt Nam ngày 29-9. Đây được xem là cuộc so tài mang tính quyết định trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng, bởi đội đứng nhất sẽ giành quyền vào thẳng chung kết.

Thái Lan quyết tâm vượt qua đội tuyển Việt Nam để giành ngôi đầu bảng A. Ảnh: S.S

Việt Nam và Thái Lan đều là những đội bóng có vị thế hàng đầu khu vực, vì vậy màn đối đầu tại vòng bảng hứa hẹn sẽ là phép thử quan trọng cho tham vọng của cả hai. Một kết quả tích cực trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp sẽ giúp Thái Lan tạo lợi thế lớn trên hành trình hướng tới trận đấu cuối cùng của giải.

Bên cạnh sự chuẩn bị về chuyên môn, HLV Anthony Hudson cũng phải giải quyết bài toán nhân sự ở hàng phòng ngự. Trung vệ Jonathan Khemdee đã phải rút khỏi danh sách tham dự sau khi được đội ngũ y tế xác định chưa đảm bảo thể lực để thi đấu với cường độ cao.

Trước tình hình đó, ban huấn luyện Thái Lan quyết định triệu tập Peerawat Atkatham, hậu vệ của Port FC, để bổ sung lực lượng. Sự có mặt của cầu thủ này được kỳ vọng giúp hàng thủ Thái Lan duy trì sự ổn định trong giai đoạn quan trọng.

Với đội hình đã hoàn thiện cùng mục tiêu cạnh tranh ngôi đầu bảng, Thái Lan đang bước vào giai đoạn quyết định trước FIFA ASEAN Cup 2026. Và cuộc đối đầu với Việt Nam ngày 29-9 nhiều khả năng sẽ là trận đấu định hình tham vọng của đội bóng này tại giải đấu khu vực.

GIA MINH