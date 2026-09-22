Dương Thị Vân nói gì trước cuộc so tài cùng đội tuyển Trung Quốc?

Đội tuyển nữ Việt Nam đã chật vật giành suất cuối cùng vào tứ kết ASIAD 2026 sau trận hòa 0-0 trước Thái Lan. Đối thủ ở vòng tiếp theo của các cô gái Việt Nam sẽ là đội tuyển Trung Quốc, một trong những đội hàng đầu bóng bóng đá nữ châu Á.

Dương Thị Vân được xem như "linh hồn" ở khu trung tuyến của đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF

Chia sẻ tại buổi tập ngày 22-9, tiền vệ Dương Thị Vân cho biết toàn đội đang có tinh thần thoải mái, đồng thời nỗ lực hồi phục thể lực và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu phía trước. Trận đấu mà hứa hẹn nhiều khó khăn đang chờ đón. Đây cũng là đối thủ mà tuyển nữ Việt Nam đã gặp trong trận giao hữu trong hành trình sang Nhật Bản dự ASIAD 2026.

Dương Thị Vân nhìn nhận đây là thử thách không nhỏ đối với đội tuyển, cô nói: “Đối với đội tuyển Trung Quốc, rõ ràng họ hơn chúng ta về nhiều mặt, từ thể hình, thể lực đến kỹ chiến thuật. Tuy nhiên, điều đó không làm cả đội nản lòng. Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với tâm lý và quyết tâm cao nhất để có thể giành được kết quả tốt nhất”.

Các cô gái Việt Nam bất phân thắng bại cùng Thái Lan ở vòng bảng. Ảnh: VFF

Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Dương Thị Vân cũng cho rằng sự chuẩn bị về chiến thuật của ban huấn luyện sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đối đầu sắp tới.

“Bản thân tôi cũng đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu với các đối thủ quốc tế. Bên cạnh đó, ban huấn luyện sẽ đưa ra những chiến thuật hợp lý. Tôi nghĩ toàn đội sẽ có sự chuẩn bị thật tốt để bước vào trận đấu với Trung Quốc và hướng tới một thế trận phù hợp”, Vân “Kate” nói thêm.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao, với nhiều cầu thủ trẻ được trao cơ hội thi đấu bên cạnh những gương mặt giàu kinh nghiệm. Theo Dương Thị Vân, toàn đội đang từng bước thích nghi với những yêu cầu mới dưới sự dẫn dắt của ban huấn luyện.

Nhiều cầu thủ trẻ đã được trao cơ hội ra sân thể hiện tại ASIAD 2026. Ảnh: VFF

“Như mọi người cũng đã biết, đội tuyển đang trong quá trình chuyển giao thế hệ và ban huấn luyện mới cũng có những chiến thuật mới. Toàn đội đang rất cố gắng để bắt nhịp và hoàn thiện mọi thứ.

Đây cũng là kỳ ASIAD thứ hai của tôi. Đây là một đấu trường khó. Ở kỳ trước, chúng tôi đã dừng bước từ vòng bảng, còn lần này đội đã tiến sâu hơn và đó cũng là một tín hiệu tốt. Tôi nghĩ ở đấu trường này, toàn đội sẽ thi đấu với tâm lý thoải mái, qua đó có thể thể hiện ngày càng tốt hơn trong những trận đấu tiếp theo”, tiền vệ trụ cột của đội tuyển nữ Việt Nam chia sẻ.

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