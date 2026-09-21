Xác định 8 đội vào tứ kết và lịch thi đấu môn bóng đá nữ ASIAD 2026

Vòng bảng môn bóng đá ASIAD 2026 khép lại vào ngày 21-9 và xác định đủ 8 đội vào tứ kết.

Ở bảng E, đội chủ nhà Nhật Bản giành vị trí dẫn đầu với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng. Theo sau là Đài Loan (TQ) có 6 điểm, Việt Nam và Thái Lan có cùng 1 điểm nhưng thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc xếp trên nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Tại bảng G, Trung Quốc dẫn đầu với 7 điểm, theo sau lần lượt là Uzbekistan 5 điểm, Philippines 4 điểm và Hồng Kông (TQ) 0 điểm. Còn ở bảng F, hai trận cuối đều kết thúc với kết quả hòa giữa Hàn Quốc - CHDCND Triều Tiên và Myanmar - Bangladesh.

Kết quả trên đã làm cho Myanmar bị loại khi chỉ có 1 điểm chung cuộc nhưng thua Việt Nam ở hiệu số nên đứng thứ 3/3 đội xếp hạng ba.

Như vậy, môn bóng đá nữ ASIAD 20 đã xác định các cặp đấu ở tứ kết cùng diễn ra ngày 25-9: Lúc 13 giờ: Trung Quốc - Việt Nam, CHDCND Triều Tiên - Đài Loan (TQ); Lúc 17 giờ 30: Nhật Bản - Philippines, Hàn Quốc - Uzbekistan.

KHÁNH VÂN