Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026, bảng B

Trận thắng giúp Thái Lan đạt 9 điểm sau 3 trận toàn thắng. Không thi đấu vòng này, Malaysia vẫn giữ vị trí nhì bảng với 6 điểm, trong khi Myanmar cũng bắt kịp 6 điểm nhờ vào trận thắng đậm 7-2 trước Lào.

Lượt cuối, Thái Lan gặp Myanmar trên sân nhà trong khi Malaysia tiếp Philippines.

- Nếu Thái Lan thắng Myanmar, họ vào bán kết với vị trí nhất bảng A. Malaysia sẽ là đội thứ 2 giành vé vào bán kết.

- Nếu Thái Lan hòa Myanmar, Thái Lan sẽ vấn nhất bảng. Malaysia sẽ vẫn đi tiếp nếu không thua Philippines. Ngược lại, nếu thua, Malaysia sẽ phải nhường vé đi tiếp cho Myanmar.

- Kịch bảng Thái Lan sẽ bị loại nếu họ thua Myanmar, trong khi Malaysia thắng Philippines, sẽ dẫn đến 3 đội cùng có 9 điểm. Khi đó sẽ xét đến chỉ số phụ và kết quả đối đầu giữa 3 đội được tính đến đầu tiên.

LÊ ANH