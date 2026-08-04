Bảng xếp hạng giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026

CLB nữ TPHCM I đã thẳng tiến ở ngôi đầu bảng sau vòng 10 từ trận thắng thuyết phục 3-0 trước đội nữ Hà Nội I.

Đây là trận thắng quan trọng cho các cô gái TPHCM I khi Hà Nội I vốn là một trong hai đối thủ chính trong cuộc đua vô địch mùa này. Kết quả trên đã giúp TPHCM I tạo khoảng cách với chính Hà Nội I lên đến 6 điểm và hơn trong cả đối đầu trực tiếp.

Vòng này Thái Nguyên T&T được nghỉ lượt nhưng cũng đang bị Huỳnh Như và các đồng đội nới rộng khoảng cách lên 7 điểm cũng không dễ để cân bằng.

Sau loạt trận vào ngày 3-8, giải bóng đá nữ VĐQG 2026 tạm nghỉ để tập trung đội tuyển chuẩn bị tham dự ASIAD 20.

Tin liên quan Bảng xếp hạng lượt 8 giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026

LÊ ANH