Bảng xếp hạng vòng 22 V-League 2025-2026

Cuộc đua đến ngôi vô địch sau vòng 22 tiếp tục giảm tính quyết liệt khi Công an Hà Nội thắng 3-2 trước Nam Định để tạo cách biệt lên đến 11 điểm so với đội theo sau là TC Viettel, trong khi giải chỉ còn 4 vòng đấu.

Điều đó đồng nghĩa việc CAHN đến gần với khả năng sớm vô địch trước 3 vòng nếu giành chiến thắng ở trận đấu sắp tới.

Trong khi đó Hà Nội FC như... tung cờ trắng khi để thua trên sân Thanh Hóa 0-1, cùng với đó là Ninh Bình thắng Hải Phòng 2-1 để trở lại top 3 và nắm quyền tự quyết.

Ở cuối bảng, tình thế nóng trở lại khi cả PVF và Đà Nẵng cùng thắng. Kết quả đã thắp lại hy vọng của họ trong cuộc đua trụ hạng mùa này mà mọi khả năng đều có thể xảy ra ở thế "cờ tàn". Nhất là hai đội Becamex TPHCM và HA.GL bắt đầu cảm giác bất an khi cách biệt điểm số đang bị thu hẹp.

LÊ ANH