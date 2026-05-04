Bảng xếp hạng vòng 17 giải hạng Nhất 2025-2026

Sau khi để thua Thanh niên TPHCM ở vòng đấu trước, Long An đã mở lại khoảng cách 4 điểm với chính đối thủ này sau khi thắng Quảng Ninh 1-0 trên sân nhà ở vòng 21.

Trong khi đó Thanh niên TPHCM không thể gây bất ngờ trong chuyến làm khách trên sân Bình Phước qua trận thua 0-6 trước Đồng Nai và tiếp tục bị kẹt ở cuối bảng với 7 điểm. Trận đấu đáng chú ý khác, Đồng Tháp chia điểm cùng PVF sau trận hòa 0-0 để đến gần cửa trụ hạng.

Cuộc đua trụ hạng gần như được thu hẹp giữa Thanh niên TPHCM và Long An mà các cầu thủ TPHCM gặp bất lợi về điểm số khi chỉ còn 5 vòng đấu.

Ở top đầu, Đồng Nai tiếp tục giữ khoảng cách 6 điểm với đội đang đứng nhì bảng là Bắc Ninh, trong khi đó Quy Nhơn United tụt xuống thứ ba khi để thua chính CLB TPHCM 0-3.

