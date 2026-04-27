Bảng xếp hạng vòng 20 LPBank V-League 2025-2026

Hai CLB Đà Nẵng và PVF tiếp tục so kè ở khu vực cuối bảng với cùng 13 điểm, làm cho cuộc đua trụ hạng tiếp tục quyết liệt ở giai đoạn cuối mùa bóng.

Nếu như PVF không thể vượt lên chính mình trong chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Thanh Hóa thì Đà Nẵng giành 1 điểm quý giá qua trận hòa đầy bất ngờ trước TC Viettel.

Hành trình đua trụ hạng của cả hai đội ở 6 vòng còn lại đều rất khó khăn mà đòi hỏi nhiều yếu tố. Hai đội đang có cùng 13 điểm nhưng đội bóng sông Hàn chiếm lợi thế nhờ hơn trong đối đầu (2-2, 3-0).

Ở top đầu, HLV Polking đến gần với danh hiệu vô địch đầu tiên cùng CLB CAHN khi đang tạo khoảng cách lên đến 9 điểm so với đội theo sau là TC Viettel. Cuộc đua còn lại gần như chỉ còn ở việc tranh hạng nhì và ba giữ nhóm đội TC Viettel, Ninh Bình và Hà Nội FC.

