Lịch thi đấu vòng 11 giải hạng Nhất 2025-2026

Tâm điểm của vòng 11 là các cuộc so tài trên sân Pleiku và Cao Lãnh mà hai đội chủ nhà vốn đang đua trụ hạng sẽ gặp các đội khách đang so kè nhau suất tranh vé tham dự trận play-off.

Thi đấu trên sân nhà Pleiku, Thanh niên TPHCM (3 điểm) đang ở vị trí cuối bảng sẽ gặp đội khách Khánh Hòa hiện đang trong top 3 vốn có thực tốt hơn nên lắm thử thách đang chờ đón. Tương tự như vậy là Đồng Tháp (6 điểm), dù về sân Cao Lãnh ở vòng 11 nhưng gặp Bắc Ninh hiện đang trong nhóm đua thăng hạng nên hy vọng tìm trận thắng để "giải hạn" là không dễ.

Đội đầu bảng Đồng Nai cũng rời sân nhà ở vòng 11 để gặp Quảng Ninh. Khoảng cách 5 điểm với hai đội theo sau sẽ giúp thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng thoải mái về tâm lý để hướng đến mục tiêu kiếm thêm điểm. Với cục diện trên bảng xếp hạng hiện nay, đây cũng là 3 cặp đấu đáng xem nhất ở vòng 11.

LÊ ANH