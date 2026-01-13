Xếp hạng chung cuộc bảng A, Vòng chung kết U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam đã khép lại vòng đấu bảng với kết quả như mơ khi toàn thắng cả 3 trận để giành ngôi nhất bảng.

Đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng Tứ kết sẽ được xác định sau lượt trận cuối bảng A vào tối 13-1.

Vị trí nhì bảng B thuộc về U23 Jordan sau khi đội bóng này vướng qua U23 Kyrgyzstan. Nhiều khả năng U23 Jordan sẽ gặp U23 Nhật Bản ở vòng Tứ kết.

LÊ ANH