Futsal

Xác định 4 đội đầu tiên vào Tứ kết futsal châu Á 2026

SGGPO

Kết thúc lượt trận thứ hai của bảng A và B vòng chung kết futsal châu Á 2026, cuộc đua tranh ở hai bảng này đã sớm ngã ngũ khi xác định 4 đội vào Tứ kết.

Ở bảng A, đội chủ nhà Indonesia tiếp tục khẳng định sức mạnh khi thắng 5-3 trước Kyrgyzstan để đạt 6 điểm cùng hiệu số +7 tạm dẫn đầu bảng. Iraq tiếp bước theo sau cũng với 6 điểm sau trận thắng kịch tính 3-2 trước Hàn Quốc. Với hiệu số +3, đội bóng đến từ Tây Á tạm đứng nhì bảng. Cùng với đó, hai đội Kyrgyzstan và Hàn Quốc chưa có điểm nào coi như hết hy vọng tranh vé đi tiếp.

Ở bảng B, đội tuyển Việt Nam giành trận thắng thứ hai khi vượt qua Lebanon với tỷ số 2-0 để đạt 6 điểm. Nhưng đoàn quân của HLV Giustozzi tạm đứng nhì bảng do thua Thái Lan ở hiệu số bàn thắng bại khi đội Thái Lan thắng cách biệt 6-1 trước Jordan.

Lượt cuối vào ngày 31-1 giữa Việt Nam và Thái Lan mang tính chất tranh ngôi nhất bảng. Trận đấu mà đội nào cũng muốn giành kết quả có lợi để đứng nhất bảng, tránh chủ nhà Indonesia ở Tứ kết.

622627115_1444501780379235_6275193355144638303_n.jpg
LÊ ANH

