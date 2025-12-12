Bóng đá trong nước

Bảng xếp hạng chung cuộc bóng đá nam SEA Games 33

Dù giành trọn 3 điểm trước U22 Myanmar với chiến thắng cách biệt 3-1, nhưng không đủ để giúp U22 Indonesia lấy vé vào bán kết do thua U22 Malaysia (nhì bảng B) ở hiệu số bàn thắng bại.

U22 Việt Nam giành trọn 6 điểm ở vòng bảng.
Bốn đội vào bán kết được xác định gồm: U22 Việt Nam, U22 Thái Lan, U22 Philippines và U22 Malaysia.

Hai trận bán kết vào ngày 15-12 gồm: Việt Nam - Philippines (15g30) và Thái Lan - Malaysia (18 giờ).

LÊ ANH

Từ khóa

U22 Philippines U22 Malaysia U22 Thái Lan U22 VN Bán kết Philippines Malaysia Thái Lan Xác định Việt Nam

