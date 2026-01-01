Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú khích lệ tinh thần các tuyển thủ U23 Việt Nam

Đội tuyển U23 Việt Nam đang vào những ngày cuối rèn binh tại Qatar trước khi di chuyển sang Saudi Arabia tham dự VCK U23 châu Á 2026. Tối 31-12-2025, đội tham dự tiệc tất niên và nhận lì xì may mắn từ ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF).

Ông Trần Anh Tú đến chúc mừng năm mới và trao bao lì xì đến từng thành viên đội U23 Việt Nam.

Tiệc tất niên do LĐBĐ Việt Nam tổ chức, buổi tiệc diễn ra trong không khí ấm áp. Đặc biệt ngay trong bữa tiệc, ông Trần Anh Tú đã đến động viên và trao tặng những phong bao lì xì may mắn cho từng thành viên của đội.

Thay mặt toàn đội, HLV Kim Sang-sik gửi lời cảm ơn VFF với sự quan tâm dành cho đội tuyển U23 Việt Nam nơi xa xứ. Đồng thời, vị ông khẳng định sẽ cố gắng cùng U23 Việt Nam đạt kết quả tốt tại VCK U23 châu Á 2026.

Đội U23 Việt Nam được LĐBĐ châu Á đánh giá cao và dự đoán có thể tiến xa tại giải lần này. Đến với giải, U23 Việt Nam có hành trang thật ấn tượng khi đang là số 1 của Đông Nam Á trong năm 2025 qua danh hiệu vô địch U23 Đông Nam Á và SEA Games 33.

Sau trận đấu tập huấn cùng U23 Syria, đội U23 Việt Nam được nghỉ ngơi trọn ngày 31-12. Đội tiến hành buổi tập đầu năm vào ngày 1-1 trước khi lên đường sang Saudi Arabia vào ngày 2-1để chính thức bước vào hành trình tại VCK U23 châu Á 2026.

Đội sẽ không thi đấu giao hữu cho đến ngày đá trận ra quân với U23 Jordan vào lúc 18g30 (giờ Việt Nam) vào ngày 6-1 trên sân King Abdullah Sports City Hall, tại thành phố Jeddah (Saudi Arabia).

