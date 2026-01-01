Bóng đá trong nước

FIFA nêu những dấu ấn của bóng đá Việt Nam trong năm 2025

SGGPO

Bóng đá Việt Nam đã khép lại năm 2025 thật ấn tượng với nhiều cảm xúc. Trên trang FIFA World Cup (thuộc quản lý của FIFA), cơ quan này đăng tải bài tổng kết bằng hình ảnh năm 2025 nổi bật của bóng đá Việt Nam.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam với tấm HCV đầu tiên trong lịch sử các kỳ tham dự SEA Games.
“Nhìn lại 2025: Là người Việt Nam”, trang FIFA World Cup viết. Cùng với lời vinh danh đầy tự hào này với bóng đá Việt Nam, FIFA đăng tải những hình ảnh tiêu biểu của các đội tuyển Việt Nam trong năm 2025.

Mở đầu là danh hiệu vô địch ASEAN Cup hồi đầu năm bên cạnh màn ra mắt bóng đá Đông Nam Á thật ấn tượng của Xuân Son. Từ cú chạy đà đó, bóng đá Việt Nam đã liên tiếp gặt hái những thành công trong năm 2025.

Danh hiệu vô địch U23 Đông Nam Á, Huy chương vàng SEA Games 33 của đội U22 và đội tuyển futsal nữ Việt Nam. Cùng với đó là hình ảnh Xuân Son, “hung thần” của bóng đá Đông Nam Á trở lại qua trận gặp Lào ở vòng loại Asian Cup 2027, trận đấu mà Xuân Son có đóng góp bàn thắng cho đội nhà.

Bóng đá Việt Nam sẽ bước vào năm 2026 đầy bận rộn với ít nhất là 9 giải đấu quốc tế. Ngoài 7 giải đấu mà chúng ta đã vượt qua vòng loại để cùng góp mặt ở VCK châu Á còn có trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 gặp Malaysia vào tháng 3, sau đó là Asiad 2026.

Trước mắt, sẽ có 2 đội tuyển đá khai Xuân vào tháng 1 là U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á và sau đó là đội tuyển futsal Việt Nam cũng ở VCK châu Á.

CAO TƯỜNG

