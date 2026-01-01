Becamex TPHCM sẽ trở lại với đội hình mạnh nhất

Vốn trải qua giai đoạn đầu mùa lận đận về lực lượng và dẫn đến thành tích không ổn định, HLV Đặng Trần Chỉnh phần nào an tâm về chuyện lực lượng khi những ca chấn thương dài hạn trước đó đã lần lượt trở lại sân tập. Ngay cả Bùi Vĩ Hào cũng đang tập luyện với cường độ tốt nhất cùng đội tuyển U23 Việt Nam.

Hồ Tấn Tài (bìa phải) đã sẵn sàng để trở lại sân cỏ sau 1 năm điều trị chấn thương.

Cả hai cầu thủ Hồ Tấn Tài và Bùi Vĩ Hào đều lần lượt dính chấn thương hồi đầu năm 2025, và cùng lên bàn mổ. Trong đó chấn thương của Tấn Tài thậm chí còn được nhận định là nặng hơn cả Xuân Son khi bị đứt dây chằng chéo gối phải trong trận bán kết ASEAN Cup 2024 gặp Singapore. Tấn Tài đã lên bàn mổ trong cùng thời điểm với Xuân Son khi đội tuyển Việt Nam về nước, và quá trình bình phục của hậu vệ này chậm hơn hẳn so với Xuân Son.

Thực tế Tấn Tài đã ra sân tập lại cùng với đội trong thời gian qua, nhưng chấn thương chưa ổn định nên tiếp tục tập riêng theo giáo án của bác sĩ điều trị. Đến gần đây cầu thủ chạy biên trái mới thực sự lấy lại thể trạng tốt nhất và có thể ra sân tập cùng đồng đội hay thi đấu giao hữu. Tấn Tài đã được HLV Đặng Trần Chỉnh tung vào thi đấu ở trận giao hữu với CLB Long An mới đây, trận đấu mà Becamex TPHCM thắng 6-0.

Trước đó, Vĩ Hào cũng đã báo tin vui đến HLV Đặng Trần Chỉnh cũng như Kim Sang-sik

Cùng với Tấn Tài, trước đó Bùi Vĩ Hào cũng báo tin vui khi quá trình phục hồi đã đi vào ổn định. Vĩ Hào đã trở lại đội tuyển U23 Việt Nam trước thềm SEA Games 33, nhưng thời điểm ấy có thể chưa đạt được thể trạng tốt nhất sau 8 tháng xa sân cỏ nên HLV Kim Sang-sik đã cho anh thêm thời gian để tập, bắt lại phong độ, thể lực. Đến VCK U23 châu Á 2026, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã quyết định gọi anh trở lại.

V-League 2025-2026 sẽ trở lại với loạt trận của vòng 12 vào ngày 31-1, Becamex TPHCM sẽ có chuyến làm khách trên sân Hà Tĩnh. Với những chuyển biến tích cực về lực lượng trong thời gian qua, người hâm mộ đội bóng đất Thủ hy vọng đội nhà sẽ trở lại mạnh mẽ.

QUỐC CƯỜNG