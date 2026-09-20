U23 Việt Nam trở lại sân tập, chuẩn bị quyết đấu U23 Uzbekistan

Sau 1 ngày nghỉ ngơi, U23 Việt Nam đã trở lại sân tập vào chiều 20-9 để hoàn thiện những phương án chiến thuật cho trận quyết định với U23 Uzbekistan tại lượt trận cuối vòng bảng ASIAD 2026.

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sau khi di chuyển bằng xe bus khoảng 40 phút đã bước ra sân tập thuộc Tổ hợp thể thao Aichi Sports Village Club House (Nagoya, Nhật Bản) lúc 16 giờ (theo giờ địa phương).

Buổi tập kéo dài 1 giờ 30 phút, trong đó ban huấn luyện dành nhiều thời gian rèn giũa các bài tập chiến thuật, đồng thời yêu cầu các học trò duy trì sự tập trung cao nhất và giữ vững phong độ.

Cuộc đối đầu với U23 Uzbekistan có ý nghĩa quyết định đối với tấm vé vào tứ kết của U23 Việt Nam. Sau 2 lượt trận, U23 Uzbekistan đã giành 2 chiến thắng trước U23 Philippines và U23 Kuwait, qua đó trở thành đội đầu tiên tại bảng C giành quyền đi tiếp. U23 Việt Nam đứng thứ 2 với 4 điểm, trong khi U23 Kuwait có 1 điểm và U23 Philippines chưa có điểm nào.

Với cục diện hiện tại, một kết quả hòa trước U23 Uzbekistan đủ giúp U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu giành vé vào tứ kết. Tuy nhiên, đây chắc chắn không phải trận đấu dễ dàng khi đối thủ cũng còn mục tiêu cạnh tranh ngôi đầu bảng nhằm tạo lợi thế trong việc tránh những đối thủ mạnh ở vòng knock-out.

Trao đổi với truyền thông trước buổi tập, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường cho biết U23 Việt Nam đã có dịp đối đầu U23 Uzbekistan 2 lần tại các giải giao hữu ở Trung Quốc trong vòng 1 năm qua. Kết quả, U23 Việt Nam hòa 1 và thua 1.

Tuyển thủ Nguyễn Thái Quốc Cường tự tin trước cuộc đối đầu với U23 Uzbekistan. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Cầu thủ thuộc biên chế đội Công an TPHCM chia sẻ: “Tôi đánh giá U23 Uzbekistan là một đội bóng rất mạnh. Nền bóng đá của họ từng dự World Cup nên chất lượng các đội bóng được đánh giá rất cao. Theo tôi, mỗi trận đấu sẽ có tính chất khác nhau”.

Tiền vệ U23 Việt Nam cũng đánh giá cao khả năng chơi kỹ thuật của đối thủ, đồng thời khẳng định toàn đội không e ngại khi phải đối đầu với một đội bóng có lối chơi như vậy.

Sau trận thắng U23 Philippines 2-0, tuyển U23 Việt Nam nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào tứ kết, Quốc Cường thừa nhận tinh thần toàn đội đang ở trạng thái tốt. Đây là điểm tựa để các cầu thủ bước vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng với sự tự tin, nhưng vẫn phải duy trì sự tập trung.

U23 Việt Nam có thêm một buổi tập vào ngày 21-9. Đây cũng là buổi tập cuối cùng trước khi đội bước vào cuộc so tài với U23 Uzbekistan lúc 12 giờ ngày 22-9 (giờ Việt Nam).

HỮU THÀNH