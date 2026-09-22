HLV Đinh Hồng Vinh: Gặp Hàn Quốc hay Saudi Arabia, U23 Việt Nam luôn sẵn sàng

HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định U23 Việt Nam cần chuẩn bị tâm lý và thể trạng tốt nhất, bất kể đối thủ ở vòng tứ kết ASIAD 2026 là U23 Hàn Quốc hay U23 Saudi Arabia.

HLV Đinh Hồng Vinh hài lòng về tinh thần thi đấu của U23 Việt Nam sau khi đoạt vé vào tứ kết ASIAD 2026. ẢNH: HẢI HOÀNG

“U23 Việt Nam không đặt nặng việc đối thủ ở tứ kết là đội bóng nào. Dù là U23 Hàn Quốc hay U23 Saudi Arabia, chúng tôi nếu muốn chơi tốt nhất ở trận tiếp theo thì phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, đồng thời phải phục hồi thật tốt để lấy lại thể trạng”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ ở buổi họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan chiều 22-9 (giờ Việt Nam).

U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia đều có 3 điểm sau khi cùng thắng U23 Qatar để sớm đoạt vé vào tứ kết. Vì thế, cuộc so tài giữa 2 đội vào 17 giờ chiều cùng ngày sẽ quyết định ngôi đầu bảng D, qua đó xác định đối thủ của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất.

Trước mắt, ưu tiên của U23 Việt Nam là hồi phục thể lực sau hành trình thi đấu tại vòng bảng ASIAD 2026. HLV Đinh Hồng Vinh cho biết toàn đội đã sang Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 13-9 và phải thi đấu trong điều kiện thời tiết nắng nóng, ảnh hưởng nhất định đến nền tảng thể lực của các cầu thủ.

Ở trận cuối vòng bảng, U23 Việt Nam nhập cuộc thận trọng trước U23 Uzbekistan, nhưng sớm nhận bàn thua ở phút thứ 5 sau cú sút của Urinboev Muhammadali chạm chân hậu vệ đổi hướng. Đội bóng áo đỏ sau đó tạo được một số cơ hội, đáng kể là pha dứt điểm chệch cột của Nguyễn Thái Quốc Cường và bàn thắng không được công nhận của Nguyễn Thanh Nhàn vì lỗi việt vị.

U23 Việt Nam đã có hành trình thi đấu tại vòng bảng đầy nỗ lực. ẢNH: TÂM HÀ

Phút 28, Nguyễn Xuân Bắc phải rời sân bằng cáng sau va chạm. Sang hiệp 2, Ibraimov tận dụng pha chuyển trạng thái nhanh để ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Uzbekistan.

Dù thất bại, nhưng U23 Việt Nam vẫn đoạt vé đi tiếp nhờ ở trận đấu cùng giờ, đối thủ trực tiếp U23 Kuwait để thua 1-2 trước U23 Philippines. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh xếp nhì bảng C với 4 điểm, đứng đầu là U23 Uzbekistan có 9 điểm tuyệt đối.

HLV Đinh Hồng Vinh thừa nhận: “Sau bàn thua sớm, U23 Việt Nam vẫn tự tin kiểm soát bóng. Tuy nhiên, Xuân Bắc chấn thương khiến chúng tôi gặp vấn đề trong việc cầm nhịp và chuyển đổi trạng thái. Hiệp 1, chúng tôi cũng tạo được cơ hội. Nếu ghi bàn gỡ hòa, cục diện trận đấu có thể đã khác trong hiệp 2”.

Nhà cầm quân gốc Bình Định tiếp lời: “Sau 3 trận vòng bảng, tôi đánh giá cao thái độ và tinh thần thi đấu của U23 Việt Nam trong bối cảnh đội có thời gian chuẩn bị ngắn, đồng thời phải kết hợp giữa nhóm cầu thủ từng dự vòng chung U23 châu Á 2026 và những gương mặt mới. Tuy nhiên, tôi cho rằng khả năng khai thác cơ hội tấn công ở 1/3 cuối sân vẫn là điểm U23 Việt Nam cần cải thiện”.

Bên cạnh đó, U23 Việt Nam đang đối mặt với một số vấn đề nhân sự khi Xuân Bắc và Quốc Cường gặp chấn thương. HLV Đinh Hồng Vinh cho biết ban huấn luyện sẽ căn cứ tình hình sức khỏe từng cầu thủ để lựa chọn lực lượng tốt nhất cho trận tứ kết vào ngày 25-9 tới.

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HỮU THÀNH