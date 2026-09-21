Hòa Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2026

Bất phân thắng bại cùng kỳ phùng địch thủ Thái Lan với tỷ số 0-0, đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào tứ kết với suất dành cho 2/3 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất ở môn bóng đá nữ ASIAD 20.

Đội tuyển nữ Việt Nam bất phân thắng bại cùng Thái Lan. Ảnh: VFF

Ra sân trận cuối vòng bảng ASIAD 20, tuyển nữ Việt Nam trở lại với đội hình xuất phát mạnh nhất, gồm những gương mặt kỳ cựu Bích Thùy, Hải Yến, Diễm My, Dương Thị Vân, Thái Thị Thảo cùng Vạn Sự, Nguyễn Thị Hoa ở tuyến trên.

Các cầu thủ Việt Nam đã nhập cuộc rất tốt. Tâm lý chỉ cần hòa cũng đạt yêu cầu càng giúp các học trò HLV Hoàng Văn Phúc thi đấu thoải mái, tập trung giành quyền kiểm soát khu vực giữa sân.

Ở bên kia sân, Thái Lan cố gắng đẩy cao đội hình tấn công khi ở vào tình thế bất lợi là phải thắng để tranh vé đi tiếp. Nhưng sự chắc chắn của tuyến giữa sân đội tuyển Việt Nam với những vị trí nhiều kinh nghiệm đã không tạo nhiều cơ hội cho các cô gái Thái Lan.

15 phút đầu tiên, Thái Lan kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng nhờ sự chắc chắn, cự ly đội hình được giữ tốt, các cầu thủ Việt Nam không tạo khoảng trống cho đối phương thâm nhập sâu vào vòng 16m50.

Cuộc so tài giữa hai đội diễn ra cân sức, xứng danh kỳ phùng địch thủ của Đông Nam Á. Ảnh: VFF

Cơ hội ghi bàn đầu tiên đến với đội tuyển Việt Nam vào phút 21 khi Nguyễn Thị Hoa thực hiện đường căng ngang thuận lợi vào trong cho Hải Yến, nhưng hậu vệ đội Thái Lan kịp cứu thua. Càng về cuối hiệp 1, Thái Lan cố gắng đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn thắng nhưng những nỗ lực của họ bất thành, khép lại hiệp đầu với tỷ số 0-0.

Sang hiệp hai, tốc độ trận đấu càng được đẩy cao khi Thái Lan nôn nóng tìm bàn thắng, trong khi các pha lên bóng của đội tuyển Việt Nam nguy hiểm không kém qua sự cơ động của Vạn Sự, Bích Thùy, Nguyễn Thị Hoa.

Đội tuyển Việt Nam giành 1 điểm quý như trận thắng trước Thái Lan. Ảnh: FAT

Khoảng giữa hiệp hai, Trúc Hương, Thu Xuân, Vũ Thị Hoa được tung vào sân thay cho Dương Thị Vân, Hải Yến và Thanh Nhã - những cầu thủ đã tiêu hao nhiều thể lực ở 2/3 thời gian của trận đấu trước đó. Càng về cuối trận, các cô gái Việt Nam càng đá chắc chắn, tổ chức phòng ngự kín kẽ nhằm bảo toàn tỷ số hòa quý giá.

Hòa 0-0 chung cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam đứng thứ ba của bảng E, giành quyền vào tứ kết. Ngôi đầu bảng thuộc về Nhật Bản với 9 điểm, đứng nhì là Đài Loan (TQ).

QUỐC CƯỜNG