Lãnh đạo VFF động viên đội tuyển nữ và U23 Việt Nam trước vòng tứ kết ASIAD 2026

Trước các trận đấu của vòng đấu loại trực tiếp môn bóng đá nam và nữ ASIAD 2026, ngày 24-9, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn đã thay mặt Ban Chấp hành và Thường trực BCH động viên Ban huấn luyện cùng toàn thể cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam.

Ông Trần Quốc Tuấn hiện đang công tác tại Nhật Bản trong vai trò Trưởng Ban điều hành môn bóng đá nam tại Asiad 2026.

Ông Trần Quốc Tuấn đánh giá cao tinh thần nỗ lực của đội tuyển nữ Việt Nam, đồng thời lưu ý Ban huấn luyện tiếp tục quan tâm, chăm sóc và giải tỏa áp lực cho các cầu thủ trước khi bước vào cuộc đối đầu quan trọng khi gặp đối thủ rất mạnh là Trung Quốc ở vòng tứ kết.

Liên quan kế hoạch chuẩn bị trận tứ kết, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh rằng càng đi sâu vào các vòng trong, đối thủ sẽ càng “nặng ký” và đòi hỏi bản lĩnh cao hơn. Vì vậy, toàn đội cần giữ vững sự tập trung cao độ, tuân thủ chặt chẽ chiến thuật và chỉ đạo từ Ban huấn luyện.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Chủ tịch đặc biệt lưu ý Ban huấn luyện và các cầu thủ chú ý bảo toàn lực lượng, giữ vững tinh thần thi đấu thoải mái, tự tin, phát huy tối đa năng lực của bản thân.

Cũng trong chiều 24-9, ông Trần Quốc Tuấn đã gửi lời động viên, tiếp thêm sức mạnh tinh thần tới đội tuyển U23 Việt Nam, trước trận tứ kết gặp U23 Hàn Quốc.

Trong bối cảnh U23 Việt Nam sắp đối đầu đối thủ hàng đầu châu lục như U23 Hàn Quốc, lãnh đạo cao nhất của VFF lưu ý toàn đội cần bước vào trận đấu với tinh thần thoải mái, tự tin, chủ động và kỷ luật, biến áp lực thành động lực để thể hiện tốt nhất về chuyên môn.

Lịch thi đấu tứ kết của đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam – Ngày 25-9, 13 giờ: Đội tuyển nữ Trung Quốc – Đội tuyển nữ Việt Nam; – Ngày 25-9, 17g30: Đội tuyển U23 Hàn Quốc – Đội tuyển U23 Việt Nam.

QUỐC CƯỜNG