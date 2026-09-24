Tái đấu Hàn Quốc, thử thách lớn hơn gấp bội cho U23 Việt Nam

Vượt qua vòng đấu bảng theo cách không thể kịch tính hơn khi thua U23 Uzbekistan 0-2, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh liệu có viết tiếp câu chuyện thần kỳ qua cuộc so tài với U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết?

U23 Việt Nam trong trận thắng U23 Hàn Quốc ở VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: TED TRẦN

Ở cuộc gặp gỡ hồi đầu năm tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, các cầu thủ U23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba.

Chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik khi ấy ngoài yếu tố tinh thần khi nhiều cầu thủ Hàn Quốc phần nào suy sụp tâm lý sau trận thua bán kết. Hơn nữa, thời điểm ấy lực lượng của đội trẻ xứ sở Kim Chi cũng không phải là mạnh nhất.

Đến với ASIAD 2026, U23 Hàn Quốc tập trung lực lượng rất mạnh không nằm ngoài mục tiêu giành Huy chương Vàng. Nếu như nhiều đội thông qua ASIAD lần này nhằm dung hòa lực lượng để tính chuyện cho Olympic 2028 thì Hàn Quốc tung đội hình có đến 17 cầu thủ 22 tuổi, nghĩa là vượt tuổi nếu tham dự Olympic 2028. Họ còn sử dụng thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi để gia tăng sức mạnh, trong đó có 9 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu.

Thầy trò U23 Việt Nam thoải mái tâm lý trước trận tứ kết. Ảnh: VFF

Việc Hàn Quốc đặt mục tiêu giành Huy chương Vàng bởi theo quy định của Chính phủ, bất kỳ vận động viên nào giành huy chương vàng (HCV) ở các kỳ ASIAD, họ sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Điều đó phần nào dễ hiểu khi Hàn Quốc không có thành tích tốt ở giải U23 châu Á, nhưng rất mạnh tại ASIAD khi họ đã có 3 kỳ liên tiếp giành HCV ASIAD các năm 2014, 2019 và 2023. Lần này, họ tiếp tục hướng đến tấm HCV thứ 4 liên tiếp.

Với thực lực như trên, U23 Hàn Quốc là ứng viên hàng đầu cho tấm HCV lần này, trên cả Nhật Bản vốn xây dựng nhiều cầu thủ U21.

HLV Đinh Hồng Vinh liệu sẽ cùng U23 Việt Nam tạo kỳ tích?

Với U23 Việt Nam thì rõ ràng áp lực cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh rất lớn khi sẽ gặp đối thủ mạnh thực sự. Một trận đấu rất khó khăn cho hàng phòng ngự U23 Việt Nam vào ngày 25-9 là điều khó tránh.

Lối chơi chặt chẽ, tập trung tranh chấp bóng khu trung tuyến nhằm tạo hệ thống phòng ngự từ xa có thể là điều mà HLV Đinh Hồng Vinh hướng đến. Nếu giữ được tỷ số hòa sau hiệp một cũng là thành công lớn để U23 Việt Nam kỳ vọng tạo bất ngờ ở hiệp còn lại.

Trận đấu này diễn ra lúc 17 giờ 30 ngày 25-9. Dự đoán: Hàn Quốc thắng Việt Nam 2-0.

QUỐC CƯỜNG