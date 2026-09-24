Tuyển Việt Nam vào guồng chiến thuật cho FIFA ASEAN Cup 2026

Sau những ngày đầu hội quân với lịch trình khá đặc biệt, chiều 24-9, đội tuyển Việt Nam mới có buổi tập mang tính chiến thuật được xem đầu tiên tại Indonesia, hướng đến trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Philippines.

Đội tuyển Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Bandung. ẢNH: TÂM HÀ

Đội tuyển Việt Nam hội quân trở lại từ ngày 22-9. Tuy nhiên, buổi tập đầu tiên của đội chủ yếu để các cầu thủ thả lỏng sau khi vừa thi đấu Cúp quốc gia cũng như đấu sớm vòng 3 V-League. HLV Kim Sang-sik cũng chưa có đầy đủ lực lượng, trong đó tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa vắng mặt.

Sang ngày 23-9, toàn đội nghỉ tập để di chuyển sang Bandung (Indonesia), khiến quỹ thời gian chuẩn bị cho trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026 càng trở nên ngắn hơn.

Vì vậy, buổi tập chiều 24-9 tại sân Soccer Field Saraga ITB được xem là buổi rèn chiến thuật đầu tiên của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Sân tập nằm trong khuôn viên một trường đại học, cách đại bản doanh đội tuyển Việt Nam chừng 20 phút di chuyển. Không gian khá thoáng đãng nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư để toàn đội rèn đấu pháp.

Đội tuyển Việt Nam rèn chiến thuật. ẢNH: TÂM HÀ

Giới truyền thông được tác nghiệp trong 15 phút đầu buổi tập. Sau đó, HLV Kim Sang-sik cho các học trò chuyển sang phần tập kín, tập trung vào những mảng miếng chiến thuật chuẩn bị cho trận gặp Philippines. Trong đó, có việc tạo sự kết dính cho 2 tân binh Adoul Minh và Willams Minh Hoàng, xây dựng thêm phương án nhân sự cho hành trình kéo dài của giải đấu.

HLV Kim Sang-sik dành nhiều thời gian căn dặn học trò. Ông liên tục trao đổi, điều chỉnh vị trí và nhắc nhở các cầu thủ giữ sự tập trung. Không khí buổi tập khá vui vẻ, nhưng cực kỳ nghiêm túc khi trận đấu đầu tiên đã ở rất gần.

Một trong những hình ảnh đáng chú ý là cuộc trao đổi kéo dài gần 5 phút giữa HLV Kim Sang-sik và tiền vệ Đỗ Hoàng Hên. Cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC được kỳ vọng sẽ đảm nhận vai trò quan trọng ở tuyến giữa trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam không có đội trưởng Nguyễn Quang Hải, còn Nguyễn Hoàng Đức đang tích cực tập phục hồi.

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức tập riêng cùng bác sĩ Trần Huy Thọ. ẢNH: TÂM HÀ

Hoàng Đức cũng khá vui vẻ khi trò chuyện với truyền thông, đồng thời thể hiện quyết tâm trong lần đầu góp mặt ở một giải đấu cấp khu vực lớn do FIFA tổ chức.

Trao đổi nhanh với SGGPO, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú cho biết FIFA ASEAN Cup 2026 quy tụ nhiều cầu thủ hàng đầu Đông Nam Á hiện tại. Theo ông, đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu, trong đó HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự người Hàn Quốc thể hiện quyết tâm duy trì vị thế của bóng đá Việt Nam sau những thành công đạt được tại ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam chỉ còn 1 buổi tập vào chiều 25-9 để hoàn thiện miếng đánh cuối cùng cho trận ra quân gặp Philippines vào ngày 26-9.

HỮU THÀNH (từ Indonesia)