Đội tuyển nữ và U23 Việt Nam về nước

Sáng 26-9, đội tuyển nữ Việt Nam và các tuyển thủ trẻ U23 rời Nhật Bản để về nước sau khi kết thúc hành trình tại ASIAD 2026.

Hậu vệ Lý Đức và Hoàng Thị Loan tại sân bay trước khi về Hà Nội. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Chuyến bay của đội tuyển khởi hành lúc 9g30 (giờ Nhật Bản) từ sân bay quốc tế Chubu Centrair (Nagoya) và dự kiến hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài lúc 12g30 (giờ Việt Nam). Tại ASIAD 2026, cả đội tuyển nữ Việt Nam và U23 đều hoàn thành kế hoạch khi giành quyền vào vòng tứ kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng Nhật Bản, Đài Loan (TQ) và Thái Lan. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc để thua Đài Loan (TQ) 1-2, thua 0-7 trước Nhật Bản và hòa Thái Lan 0-0 ở lượt trận cuối, vào tứ kết với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Ở vòng tứ kết, đội tuyển nữ Việt Nam thua Trung Quốc 0-1 với bàn quyết định vào phút 109. Trong khi đó, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh cũng vượt qua vòng bảng để góp mặt ở tứ kết. Ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất, U23 Việt Nam đối đầu U23 Hàn Quốc và dừng bước sau thất bại 0-4.

Sau khi trở về Việt Nam, các cầu thủ sẽ trở lại CLB để tiếp tục tập luyện, thi đấu và chuẩn bị cho những vòng đấu tiếp theo tại giải vô địch quốc gia. Với các cầu thủ nữ, sự trở lại diễn ra trong thời điểm giải bóng đá nữ VĐQG tiếp tục là sân chơi quan trọng để duy trì phong độ và nhịp thi đấu. Trong khi đó, các cầu thủ U23 cũng sẽ trở về CLB, tiếp tục thi đấu tại V-League và các giải quốc nội.

KHÁNH VÂN