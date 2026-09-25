U23 Việt Nam dừng chân ở tứ kết sau trận thua Hàn Quốc

Điều bất ngờ cuối cùng đã không xảy ra, các cầu thủ U23 Việt Nam đã dừng bước ở vòng tứ kết khi để thua cách biệt U23 Hàn Quốc 0-4.

U23 Việt Nam đã không thể tạo "địa chấn" trước đối thủ mạnh vượt trội với trận thua 0-4. Ảnh: Vietcontent

U23 Hàn Quốc đã thể hiện hình ảnh khác hẳn so với Vòng chung kết U23 châu Á 2026 vừa qua, giải đấu mà họ để thua U23 Việt Nam trong trận tranh huy chương đồng.

Lực lượng của Hàn Quốc tại ASIAD 2026 mạnh hơn hẳn và không mấy khó để tạo thế trận áp đặt, lấn lướt bên phần sân U23 Việt Nam.

Sức ép từ các chân sút Hàn Quốc cuối cùng được khơi thông với bàn mở tỷ số 1-0 vào phút 16 từ tình huống đánh đầu của tiền đạo cao kều Lee Yong-yun. Cầu thủ này có chiều cao 1m92 nên thường chiếm ưu thế ở các pha không chiến.

Dẫn bàn, các cầu thủ Hàn Quốc tiếp tục duy trì sức ép bên phần sân U23 Việt Nam. Dù cố gắng đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn gặp nhiều khó khăn trước sức mạnh và sự đồng đều trên cả 3 tuyến của Hàn Quốc.

Phút 35, Văn Thuận đưa bóng vào khung thành đối phương từ cú đá bồi, nhưng tiếc là bàn thắng không được công nhận do có lỗi việt vị.

Đồ họa: VFF

Thế trận ở hiệp hai hấp dẫn hơn khi các cầu thủ Việt Nam dần tạo được thế trận đôi công trước các nhà đương kim vô địch Hàn Quốc. Khi mà bàn gỡ vẫn chưa đến, đội tuyển Việt Nam dồn dập nhận thêm 3 bàn thua vào các phút 76, 81 và 88 để khép lại trận đấu với tỷ số 4-0 chung cuộc cho Hàn Quốc.

Ở trận tứ kết khác diễn ra vào ngày 25-9, U23 Uzbekistan đã thắng cách biệt 3-0 trước U23 Saudi Arabia.

Hai trận tứ kết còn lại diễn ra ngày 26-9, gồm: U23 Nhật Bản – U23 CHDCND Triều Tiên và U23 Trung Quốc – U23 Thái Lan.

QUỐC CƯỜNG