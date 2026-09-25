HLV Hoàng Văn Phúc vững tin vào tuyển nữ Việt Nam

Màn trình diễn của đội tuyển nữ Việt Nam trước Trung Quốc ở vòng tứ kết ASIAD 2026 đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ mọi giới.

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã có màn trình diễn ấn tượng trước đội tuyển nữ Trung Quốc ở vòng tứ kết ASIAD 2026. Ảnh: VFF

Phát biểu tại họp báo sau trận, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ông hài lòng với cách tuyển nữ Việt Nam thực hiện đấu pháp đã đề ra: “Sau 2 trận mở đầu của vòng bảng, chúng tôi thi đấu chưa đúng phong độ. Tuy nhiên, đáng mừng là ở trận đấu này, mặc dù thiếu 3 cầu thủ vì chấn thương, các cầu thủ đã thực hiện rất tốt đấu pháp đề ra là phòng ngự chủ động, chuyển đổi nhanh”.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, đội tuyển nữ Việt Nam không chỉ tập trung phòng ngự mà còn chủ động lựa chọn thời điểm gây sức ép lên đối thủ. Trước một Trung Quốc có ưu thế về thể hình và thể lực, cách tiếp cận này giúp các cầu thủ hạn chế sức tấn công của đối phương và duy trì thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu.

“Điều tôi hài lòng nhất là các cầu thủ chơi có nét và đặc biệt là tự tin trước một đối thủ có chuyên môn tốt và nền tảng thể lực tốt. Đấy là điều đáng mừng nhất. Kim Thanh mặc dù đã hơn 30 tuổi nhưng phong độ vẫn rất tốt, nhất là việc chỉ huy hàng phòng ngự”, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Thủ môn Kim Thanh thể hiện phong độ tốt tại giải lần này. Ảnh: VFF

Nhà cầm quân sinh năm 1964 cũng đánh giá ASIAD 2026 là trải nghiệm quý đối với các cầu thủ trẻ trong quá trình đội tuyển nữ Việt Nam xây dựng lực lượng kế cận. Việc được thi đấu với những nền bóng đá mạnh của châu Á là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy trải nghiệm và từng bước trưởng thành.

“Giải đấu này là trải nghiệm quý giá với các cầu thủ trẻ. Các bạn được thi đấu với các nền bóng đá mạnh ở châu Á. Đây là dịp để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm. Khi được trao cơ hội vào sân, các cầu thủ trẻ chơi khá tự tin. Đây là một tín hiệu đáng mừng trong quá trình đội tuyển nữ Việt Nam xây dựng lực lượng mới”, HLV Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh.

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