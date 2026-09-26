Bóng đá trong nước

Đi tìm đội hình ưng ý của tuyển Việt Nam so tài cùng Philippines

SGGPO

Trận ra quân bao giờ cũng tiềm ẩn nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh các đối thủ đều xem tuyển Việt Nam là cái đích lớn để vượt qua.

Adou Minh hy vọng đá chính ở trận gặp Philippines. Ảnh: ĐOÀN NHẬT
Adou Minh hy vọng đá chính ở trận gặp Philippines. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Philippines vào tối nay (26-9) ở FIFA ASEAN Cup 2026. Tại bảng B, Philippines dù không được đánh giá cao bằng Thái Lan hay Pakistan, nhưng vượt qua họ chưa bao giờ là thử thách dễ dàng. Đội bóng này nổi tiếng với lối chơi đậm chất thể lực nhờ sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng. Đáng chú ý, họ đã thay đổi gần một nửa lực lượng so với kỳ ASEAN Cup 2026 vừa qua, mang đến một bộ mặt hoàn toàn mới và khó lường.

Trước một đối thủ có thực lực đáng gờm như vậy, việc HLV Kim Sang-sik sẽ chọn đội hình xuất phát mạnh nhất để giành chiến thắng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Do thể thức giải đấu năm nay không có vòng bán kết, các đội buộc phải bung sức để chắt chiu điểm số ngay từ vạch xuất phát. Trong một cuộc đua khốc liệt, không có chỗ cho sự chủ quan.

Chính vì tính chất quan trọng đó, dù trong tay đang sở hữu tới 8 cầu thủ nhập tịch và Việt kiều, chiến lược gia người Hàn Quốc chắc chắn sẽ có những tính toán vô cùng cẩn trọng. Việc toàn đội có quá ít thời gian tập luyện chung khiến ông khó có thể mạo hiểm tung hàng loạt tân binh vào sân ngay từ đầu.

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Lê Giang gần như "vô đối" ở vị trí số 1 trong khung thành đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Trong khung gỗ, hai thủ thành trẻ Trung Kiên và Văn Việt rõ ràng chưa thể cạnh tranh suất bắt chính với một Lê Giang Patrick dày dạn kinh nghiệm và đang có phong độ tốt.

Ở hàng phòng ngự, bộ ba trung vệ nhiều khả năng là Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh và Adou Minh. Sự xuất hiện của những cái tên sở hữu thể hình lý tưởng và kinh nghiệm trận mạc như Việt Anh hay Adou Minh là cực kỳ cần thiết để hóa giải các pha không chiến từ phía đối thủ.

Adou Minh là tân binh, nhưng lợi thế cùng thi đấu trong màu áo CLB sẽ giúp anh và Việt Anh không mất nhiều thời gian để tìm được tiếng nói chung. Trong khi đó, hai hành lang cánh sẽ được giao cho Tiến Anh và Quang Vinh trấn giữ.

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Chưa đạt thể trạng tốt nhất, hẳn HLV Kim Sang-sik còn băn khoăn trao suất đá chính cho Hoàng Đức. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Trên hàng công, có thể ông Kim vẫn sẽ giữ nguyên bộ khung vừa đăng quang tại ASEAN Cup để đảm bảo sự ổn định. Những tân binh như Williams Minh Hoàng hay Đăng Khoa có lẽ sẽ bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị và chờ cơ hội thể hiện mình trong hiệp hai.

Một dấu hỏi lớn lúc này thuộc về vị trí của Nguyễn Hoàng Đức khi tiền vệ này chưa đạt được thể trạng tốt nhất. Tùy thuộc vào tình hình thực tế, ông Kim Sang-sik sẽ phải cân nhắc lựa chọn giữa đẳng cấp của Hoàng Đức hoặc sự sung mãn của Tài Lộc để đá cặp cùng Thành Long ở tuyến giữa.

Đội hình dự kiến của tuyển Việt Nam (3-4-3):

  • Thủ môn: Patrik Lê Giang
  • Hậu vệ: Tiến Anh, Adou Minh, Việt Anh
  • Tiền vệ: Xuân Mạnh, Thành Long, Tài Lộc, Quang Vinh
  • Tiền đạo: Hoàng Hên, Đình Bắc, Xuân Son
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ĐOÀN MINH XƯƠNG

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Adou Minh Kim Sang-sik Williams Minh Hoàng ASEAN Cup 2026 Nhập tịch Tiến Anh Hoàng Đức Xuân Mạnh Văn Việt Hoàng Hên

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