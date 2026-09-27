Đội tuyển Việt Nam nhận tin vui sau trận thắng Philippines

Chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Philippines ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 đã giúp đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 3,67 điểm tích lũy trên BXH FIFA.

Đình Bắc tỏa sáng trong trận thắng ra quân của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: ANH KHOA

Điểm cộng cho những trận thắng tại FIFA ASEAN Cup được cho là cao hơn so với những giải đấu khác khi các trận đấu tại giải thuộc lịch FIFA Days, điều đó càng làm các đội nỗ lực hướng đến chiến thắng.

Theo tính toán sau trận đầu tiên, đội tuyển Việt Nam được cộng khoảng 3,67 điểm và tăng 1 bậc, từ vị trí thứ 98 lên hạng 97 thế giới. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam chỉ giữ được hạng 97 trong vòng vài tiếng. Ít giờ sau khi đội tuyển Việt Nam thắng Philippines 1-0, đội tuyển Luxembourg bất ngờ giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Bulgaria, trong một trận đấu thuộc lịch FIFA Days.

Chiến thắng này giúp Luxembourg được cộng thêm 8,06 điểm. Đội bóng này sở hữu tổng điểm 1240,88 điểm, trong khi điểm số của đội tuyển Việt Nam lúc này là 1240,69 điểm. Luxembourg hơn đội tuyển Việt Nam 0,19 điểm, đại diện châu Âu đứng hạng 97 thế giới, đẩy đội tuyển Việt Nam trở lại vị trí 98.

Thái Lan cũng tăng hạng sau trận thắng Pakistan. Ảnh: Changsuek

Thái Lan cũng được cộng 1,71 điểm nhờ chiến thắng 4-0 trước Pakistan ở trận đấu trước đó, vươn lên hạng 92 thế giới. Với 1240,69 điểm, đội tuyển Việt Nam chỉ còn kém Thái Lan (hạng 92 thế giới) 13,28 điểm. Nếu giành chiến thắng trước Thái Lan vào ngày 29-9 tới, Việt Nam sẽ thu hẹp đáng kể điểm số với chính đối thủ này.

QUỐC CƯỜNG