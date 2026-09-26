Mưa lớn khiến trận Việt Nam - Philippines bị hoãn hơn 30 phút

Trận đấu giữa Việt Nam và Philippines ở lượt trận đầu bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 bị hoãn do mưa lớn kèm gió mạnh và sấm chớp tại Bandung (Indonesia), ngay trước thời điểm dự kiến bóng lăn.

Trận đấu giữa Việt Nam - Philippines bị hoãn hơn 30 phút. ẢNH: HỮU THÀNH

Theo lịch, trận đấu Việt Nam - Philippines diễn ra lúc 19h30 ngày 26-9 trên sân Si Jalak Harupat. Tuy nhiên, khoảng 1 tiếng trước giờ thi đấu, thời tiết tại Bandung chuyển xấu.

Mưa lớn trút xuống sân, kèm theo gió mạnh và sấm chớp, khiến mặt sân xuất hiện nhiều vũng nước.

Ban tổ chức sau đó tiến hành kiểm tra điều kiện mặt sân. Giám sát trận đấu thả bóng xuống mặt cỏ để đánh giá khả năng thi đấu. Bóng không thể lăn bình thường do mặt sân đọng nước, buộc ban tổ chức quyết định hoãn trận đấu.

Việc trận đấu bị hoãn cũng khiến hai đội không được phép khởi động trên sân nhằm bảo đảm chất lượng mặt cỏ.

Các cầu thủ Việt Nam và Philippines phải khởi động trong khu vực tầng hầm và phòng thay đồ, thay vì ra sân làm nóng như kế hoạch ban đầu.

Trong khoảng thời gian chờ quyết định cuối cùng, HLV Kim Sang-sik liên tục hướng mắt về phía đường hầm dẫn ra sân với vẻ mặt sốt ruột. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng ban huấn luyện theo dõi sát diễn biến thời tiết và tình trạng mặt sân.

Đến 19g48, khi điều kiện thời tiết có dấu hiệu thuận lợi hơn, cầu thủ hai đội được phép ra sân trong sự hò reo của người hâm mộ. Hai đội có khoảng 5 phút khởi động, chủ yếu làm quen với bóng và làm nóng cơ thể. HLV Kim Sang-sik tranh thủ nhắc nhở các học trò trước khi trở lại đường hầm.

Theo kế hoạch mới, trận Việt Nam - Philippines dự kiến bắt đầu lúc 20 giờ, muộn hơn 30 phút so với giờ thi đấu ban đầu.

Trước đó, ở trận đấu diễn ra lúc 16 giờ cùng ngày, Thái Lan đánh bại Pakistan 4-0. Kết quả này không tác động trực tiếp đến việc trận Việt Nam - Philippines phải hoãn vì điều kiện thời tiết.

Một số thành viên ban huấn luyện đội tuyển Thái Lan vẫn ở lại sân Si Jalak Harupat để theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Philippines. Tuy nhiên, cơn mưa lớn khiến kế hoạch thi đấu của hai đội bị đảo lộn hoàn toàn.

HỮU THÀNH (từ Bandung)