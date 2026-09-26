HLV Kim Sang-sik thừa nhận đội tuyển Việt Nam có 1 trận thắng đầy khó khăn

HLV Kim Sang-sik hy vọng chấn thương của Xuân Son chỉ là 1 ca nhẹ, sớm bình phục. Ảnh: ANH KHOA

HLV Kim Sang-sik chia sẻ: “Ở trận đầu tiên FIFA ASEAN Cup 2026, tôi thực sự rất vui khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Tôi muốn chúc mừng tất cả các cầu thủ. Đồng thời, tôi cũng muốn cảm ơn những người hâm mộ Việt Nam đã có mặt tại sân cổ vũ cho đội tuyển.

Trận đấu giữa Việt Nam và Philippines thực sự rất khó khăn. Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam đã có phần may mắn khi giành được chiến thắng. Tất nhiên, bây giờ chúng tôi phải chuẩn bị cho trận đấu thứ hai và hướng đến một kết quả tốt khác".

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Đánh giá về đối thủ sắp đến, ông thầy người Hàn Quốc cho biết Thái Lan vẫn luôn là đối thủ đáng gờm. Ông Kim nhận xét: "Tôi đã xem một phần trận đấu giữa Thái Lan và Pakistan. Tôi thấy Thái Lan luôn là đội bóng có kỹ thuật rất tốt và sở hữu nhiều điểm mạnh. Tôi chưa phân tích đầy đủ về Thái Lan, nhưng chúng tôi sẽ phải chuẩn bị thật kỹ cho trận đấu này.

Tôi tin rằng Thái Lan vẫn luôn là một đội bóng mạnh, giống như ở những giải đấu trước đây. Điều đó không có gì phải nghi ngờ. Pakistan cũng là đội bóng có thể hình và thể lực rất tốt".

Về tình trạng của Xuân Son, ông Kim cho biết tiền đạo này có khả năng gặp vấn đề ở gân kheo nên đã quyết định rút anh ra sân: "Tất nhiên, cá nhân tôi rất buồn về điều đó. Xuân Son là một cầu thủ rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam, về chuyên môn qua những thống kê đóng góp. Vì vậy, toàn đội cũng rất tiếc.

Thắng Philippines, tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi trước cuộc chạm trán cùng Thái Lan sắp đến. Ảnh: ANH KHOA

Tôi hy vọng chấn thương của Son không quá nghiêm trọng. Cậu ấy là một cầu thủ rất chiến lược. Có thể vết đau của cậu ấy chỉ là một vấn đề nhỏ. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ ổn".

Về Đình Bắc, ông Kim Sang-sik đánh giá: "Đình Bắc là một cầu thủ tốt và còn rất trẻ. Cậu ấy mang đến nguồn năng lượng trẻ cho đội tuyển. Tôi tin Đình Bắc nếu tiếp tục duy trì phong độ và nỗ lực như hiện tại, cậu ấy có thể trở thành một trong những cầu thủ quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Cậu ấy rất đáng chú ý trên sân, với cách làm việc chăm chỉ".

QUỐC CƯỜNG