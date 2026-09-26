HLV Carles Cuadrat: "Philippines thi đấu tốt hơn Việt Nam"

Sau trận đấu, HLV Carles Cuadrat khẳng định Philippines thi đấu tốt hơn tuyển Việt Nam và cho người hâm mộ thấy rằng đội bóng đang tiếp tục tiến bộ, giống như những gì đã thể hiện ở vòng loại Asian Cup.

HLV Carles Cuadrat. Ảnh: TÂM HÀ

HLV Carles Cuadrat mở đầu cuộc họp báo: "Trận này, tôi nghĩ Philippines không đáng phải nhận thất bại. Chúng tôi tạo ra những cơ hội tương đương với Việt Nam. Khi tỷ số đang là 0-0, chúng tôi có một cú sút trúng cột dọc.

Nếu Philippines có bàn thắng dẫn trước, Việt Nam sẽ phải đẩy đội hình lên thay vì tiếp tục phòng ngự với hệ thống 5-4-1. Khi đó, chúng tôi sẽ có cơ hội phản công. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Đáng tiếc là Việt Nam ghi bàn ngay trong tình huống tấn công đầu tiên của họ. Sau đó, tất nhiên mọi chuyện trở nên khó khăn hơn cho chúng tôi".

Nhà cầm quân đội tuyển Philippines cũng thừa nhận Việt Nam có hàng phòng ngự tốt, ông nói: "Việt Nam có một hàng thủ giỏi. Chúng tôi biết họ hiếm khi để thủng lưới nhiều bàn, nhưng các cầu thủ vẫn tạo ra được những cơ hội. Tôi phải nói rằng các cầu thủ Philipines đã chiến đấu hết mình vì đội bóng, vì đất nước. Tôi nghĩ họ đã thể hiện rất tốt trên sân trong trận đấu này.

Bây giờ, chúng tôi cần thời gian hồi phục và chuẩn bị cho trận đấu với Pakistan. Chúng tôi biết đó sẽ là một trận đấu rất khó khăn và mục tiêu là cố gắng giành điểm để duy trì khả năng cạnh tranh cho đến cuối giải".

HLV Carles Cuadrat thừa nhận ông Kim Sang-sik sở hữu lực lượng có chiều sâu. Ảnh: ANH KHOA



Đánh giá về đội tuyển Việt Nam, HLV Carles Cuadrat nói: "Tôi không có nhiệm vụ phân tích sâu về đối thủ trước truyền thông, nhưng tôi phải nói rằng Việt Nam có hai đội hình khác nhau với rất nhiều cầu thủ chất lượng. Họ sở hữu những cầu thủ tài năng và ai có thể thấy điều đó qua cách họ xử lý bóng.

Họ có một tình huống phản công và đã kết liễu chúng tôi từ pha bóng đó. Điều tôi muốn nói là HLV Kim Sang-sik đủ may mắn khi có thể lựa chọn giữa rất nhiều cầu thủ chất lượng. Đó là lý do bóng đá Việt Nam đang có được vị thế như hiện nay.

Tôi nghĩ Việt Nam đang cho thấy họ là một nền bóng đá mạnh trong khu vực. Họ đang giành các danh hiệu và là ứng viên tại giải đấu này. Vì vậy, tôi phải chúc mừng những gì bóng đá Việt Nam đã làm được trong những năm qua".

QUỐC CƯỜNG