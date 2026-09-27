Nguyễn Xuân Son: "Tôi rất tiếc dù luôn khát khao cống hiến cho tuyển Việt Nam"

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) tại bệnh viện ở Bandung (Indonesia) sáng 27-9 xác nhận tiền đạo Nguyễn Xuân Son bị rách cơ đùi sau, cần khoảng 4-6 tuần điều trị và hồi phục.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son sớm kết thúc hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026. ẢNH: ANH KHOA

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son sẽ không thể tiếp tục thi đấu cùng đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Chấn thương này cũng khiến HLV Kim Sang-sik phải nhanh chóng tìm phương án thay thế chân sút chủ lực trong hai trận còn lại của vòng bảng, đặc biệt là cuộc so tài với Thái Lan vào ngày 29-9 tới.

Xuân Son không giấu được sự tiếc nuối khi phải sớm nói lời chia tay giải đấu. Anh chia sẻ: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới toàn thể người hâm mộ Việt Nam vì những lời động viên. Đây thực sự là khoảnh khắc buồn với cá nhân, vì tôi thực sự rất muốn cống hiến cho đất nước để mang về thêm một danh hiệu nữa. Thật đáng tiếc, nhưng bóng đá là như vậy”.

Anh khẳng định: “Giờ đây, tôi sẽ tiếp tục cổ vũ và ủng hộ toàn đội chiến đấu, hướng tới thành tích cao nhất. Bản thân tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể quay trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian sớm nhất”.

Phút 58, trong trận ra quân bảng B FIFA ASEAN Cup giữa hai đội tuyển Việt Nam gặp Philippines tối 26-9, Xuân Son bất ngờ ngã xuống sân sau một pha dẫn bóng. Tiền đạo 29 tuổi không va chạm với cầu thủ đối phương nhưng lập tức ôm chân và tỏ ra đau đớn. Đội ngũ y tế nhanh chóng vào sân chăm sóc. Xuân Son sau đó được dìu ra ngoài để Nguyễn Hai Long vào thay.

Hình ảnh được truyền thông Việt Nam ghi lại cho thấy Xuân Son ôm mặt bật khóc khi rời sân. Anh được quấn băng, chườm đá ở vùng bắp đùi chân trái và bước đi tập tễnh.

Xuân Son được bác sĩ dìu lên xe buýt. ẢNH: HỮU THÀNH

Sau trận, Xuân Son tiếp tục cần sự hỗ trợ của đội ngũ y tế để lên xe buýt trở về khách sạn. Sáng 27-9, anh được đưa đến bệnh viện tại Bandung để kiểm tra chuyên sâu và xác định bị rách cơ đùi sau và cần khoảng 4-6 tuần để điều trị, hồi phục.

HLV Kim Sang-sik thừa nhận nếu Xuân Son gặp chấn thương nặng, đây sẽ là tổn thất lớn với đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng các cầu thủ còn lại đã sẵn sàng đảm nhận những vị trí cần thiết, trong đó có Đình Bắc.

Theo thể thức giải, đội đứng đầu bảng B giành quyền vào chung kết. Vì vậy, cuộc đối đầu với Thái Lan có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với thầy trò HLV Kim Sang-sik. Không còn Xuân Son, đội tuyển Việt Nam sẽ phải tìm lời giải mới cho hàng công trong trận đấu với Thái Lan.

HỮU THÀNH (từ Bandung)