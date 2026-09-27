12 tuyển thủ Việt Nam “đội mưa” tập luyện trước trận gặp Thái Lan

Sau chiến thắng trước Philippines, đội tuyển Việt Nam trở lại sân tập Arcamanik (Bandung, Indonesia) tối 27-9 để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Thái Lan, như “chung kết” bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam “đội mưa” tập luyện chuẩn bị cho cuộc so tài với Thái Lan. ẢNH: TÂM HÀ

Khoảng 17g30, một tiếng trước khi buổi tập bắt đầu, Bandung bất ngờ đổ mưa lớn. Mặt sân Arcamanik xuất hiện một số vùng trũng nước, buộc ban tổ chức địa phương phải kiểm tra kỹ trước khi bàn giao sân cho đội tuyển Việt Nam.

Khi đội tuyển có mặt, quản lý đội Nguyễn Anh Tuấn cũng trực tiếp kiểm tra lại mặt sân. Sau đó, ban huấn luyện tổ chức buổi tập theo kế hoạch.

Đây là buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam sau trận thắng Philippines, nhưng không khí có phần trầm lắng bởi chấn thương của tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Chân sút 29 tuổi bị rách cơ đùi sau, chính thức kết thúc sớm hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026. Anh sẽ chờ ngày mai (28-9) trở về Hà Nội để bắt đầu quá trình tập phục hồi trong 4-6 tuần.

Ban huấn luyện tuyển Việt Nam kiểm tra mặt sân trước buổi tập. ẢNH: TAM HÀ

Với 22 tuyển thủ còn lại, HLV Kim Sang-sik chia làm hai nhóm trong buổi tập hôm 27-9. Trong đó, nhóm cầu thủ đá chính ở trận gặp Philippines được bố trí tập nhẹ và thả lỏng trong phòng thay đồ.

12 tuyển thủ còn lại, trong đó có đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức, “đội mưa” bước ra sân tập cùng ban huấn luyện. Sau phần khởi động, các cầu thủ tham gia bài đá ma cùng HLV Kim Sang-sik. Mưa vẫn khá nặng hạt nhưng buổi tập diễn ra nghiêm túc.

Do thời tiết không thuận lợi, buổi tập chỉ kéo dài khoảng 50 phút. Sau khi hoàn tất giáo án, các cầu thủ nhanh chóng trở vào phòng thay đồ để thay quần áo khô, tránh ảnh hưởng sức khỏe và giữ thể trạng cho trận đấu tiếp theo.

Đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức tích cực tập phục hồi hướng đến cuộc so tài với Thái Lan. ẢNH: TÂM HÀ

Sự vắng mặt của Xuân Son buộc HLV Kim Sang-sik phải tính toán phương án mới cho hàng công ở cuộc đối đầu Thái Lan. Có khả năng ông Kim sẽ để Nguyễn Đình Bắc hoặc Williams Minh Hoàng thay nhau thi đấu cao nhất, như đã thử nghiệm trong 30 phút cuối ở cuộc so tài với Philippines.

Đội tuyển Việt Nam còn thêm buổi tập vào chiều 28-9 để hoàn tất khâu chuẩn bị trước trận gặp Thái Lan, vào lúc 19g30 ngày 29-9 trên sân Si Jalak Harupat.

Sau lượt trận đầu tiên, Việt Nam có 3 điểm và tạm xếp thứ hai bảng B. Thái Lan dẫn đầu sau khi thắng Pakistan 4-0. Theo thể thức FIFA ASEAN Cup 2026, đội đứng đầu bảng B giành quyền vào chung kết. Vì vậy, cuộc đối đầu với Thái Lan có ý nghĩa quan trọng với thầy trò HLV Kim Sang-sik.

HỮU THÀNH (từ Bandung)