Hồng Ngự Đồng Tháp vô địch Festival U13 nữ 2026

Chiều 27-9, tại sân Trường Đại học Đồng Tháp, Festival U13 nữ 2026 đã khép lại bằng các trận đấu tranh thứ hạng.

Ban tổ chức trao thưởng cho đội vô địch Hồng Ngự Đồng Tháp.

Đánh bại Thới Lai Cần Thơ trong trận chung kết, Hồng Ngự Đồng Tháp đã nâng cao chiếc cúp vô địch.

Trận chung kết là cuộc so tài giữa Thới Lai Cần Thơ và Hồng Ngự Đồng Tháp. Sở hữu đội hình có chuyên môn tốt hơn, lối chơi kết dính hơn nên Hồng Ngự Đồng Tháp đã chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Sức ép của đội bạn buộc Thới Lai Cần Thơ phải lùi về để phòng ngự nhằm giữ sạch lưới. Dù vậy, đội bóng đến từ Tây Đô cũng chỉ cầm cự được nửa hiệp đấu trước khi bị vỡ trận và thua liền 4 bàn với các pha lập công của Ngọc Tiền (2 bàn) và Ngọc Vy (2 bàn).

Ở trận tranh hạng ba, Sen Hồng Đồng Tháp vượt qua Thường Phước Đồng Tháp với tỷ số 4-0 sau các pha lập công của Mỹ Ngọc (6’, 46’), Kim Ngân (37’) và Như Ý (42’).

Thới Lai Cần Thơ và Hồng Ngự Đồng Tháp gặp nhau ở trận chung kết.

Trước đó vào tối 26-9, sau khi các trận bán kết kết thúc, VFF đã tổ chức buổi Gala tổng kết với sự tham dự của cầu thủ tất cả 8 đội tham dự. Có mặt tại Gala, chuyên gia Eric Abrams đã có những chia sẻ về tầm quan trọng của Festival U13 nữ 2026 trong quá trình phát triển bóng đá nữ nói riêng và bóng đá nói chung không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới.

Vị đại diện của FIFA mong muốn các cầu thủ sẽ tiếp tục duy trì tập luyện sau sân chơi này để nếu không thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp cũng có thể trở thành trọng tài, HLV hay thậm chí là giới mộ điệu bóng đá sau này. Vượt lên trên tất cả, ông Eric Abrams cho rằng việc tập luyện bóng đá cũng là cách tốt để rèn luyện sức khỏe cho bản thân.

Ông Hồ Hồng Thạch – Ủy viên BCH LĐBĐ Việt Nam, Phó chủ tịch HĐQT VPF đến dự và trao giải tại lễ bế mạc.



Festival U13 nữ 2026 có sự tham dự của 8 đội bóng đến từ 2 tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ gồm Sen Hồng Đồng Tháp, Thái Huy, Thường Phước, Dừa Lửa, Thới Lai, SP Group, Hồng Ngự, Tân Hồng. Thi đấu từ ngày 19 đến 27-9-2026. Tại sân Trường Đại học Đồng Tháp.

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KHÁNH VÂN