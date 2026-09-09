U23 Việt Nam chốt danh sách 23 tuyển thủ dự ASIAD 2026, đặt mục tiêu vào tứ kết

HLV Đinh Hồng Vinh đã công bố danh sách 23 tuyển thủ U23 Việt Nam tham dự ASIAD 20-2026 tại Nhật Bản. Mục tiêu trước mắt của đội là vượt qua vòng bảng để giành quyền vào tứ kết.

Tiền đạo chủ lực Nguyễn Thanh Nhàn của U23 Việt Nam. ẢNH: MINH HOÀNG

U23 Việt Nam có đến 15 cầu thủ từng giành huy chương đồng tại giải U23 châu Á hồi đầu năm 2026. Nòng cốt của đội vẫn là những cầu thủ như: thủ môn Cao Văn Bình; các hậu vệ Phạm Lý Đức, Đinh Quang Kiệt; các tiền vệ Phạm Minh Phúc, Nguyễn Xuân Bắc, Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng. Các tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ và Nguyễn Lê Phát.

Danh sách 23 cầu thủ được HLV Kim Sang-sik cùng cộng sự Đinh Hồng Vinh lựa chọn là sự kết hợp giữa những gương mặt giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế và nhóm cầu thủ thuộc lứa tuổi 21. Đây được xem là lực lượng vừa phục vụ mục tiêu cạnh tranh tại ASIAD 20, vừa tạo nền tảng cho U23 Việt Nam hướng tới các nhiệm vụ quốc tế trong năm 2027.

HLV Đinh Hồng Vinh cũng không đăng ký cầu thủ quá 23 tuổi, dù điều lệ ASIAD cho phép các đội sử dụng 3 cầu thủ quá tuổi.

Trong danh sách trên, tiền vệ Việt kiều Bulgaria Trần Thành Trung của Ninh Bình không thể góp mặt vì dính chấn thương trong trận Ninh Bình đánh bại Hải Phòng tại vòng 1 V-League 2026-2027.

Ngoài ra, một số cầu thủ đủ điều kiện dự ASIAD 20 như Nguyễn Đình Bắc hay thủ môn Trần Trung Kiên cũng không tham dự. Các cầu thủ này được HLV Kim Sang-sik giữ lại để phục vụ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong đợt FIFA Days cuối tháng 9, trùng thời điểm ASIAD 2026 tại Nhật Bản. Vì vậy, HLV Kim Sang-sik tiếp tục trao quyền chỉ đạo tuyển U23 cho trợ lý Đinh Hồng Vinh, người đã có thời gian dài đồng hành cùng đội tuyển trẻ trong hơn một năm qua.

Tại ASIAD 2026, Đội trẻ Việt Nam nằm ở bảng C và lần lượt gặp Kuwait ngày 15-9, Philippines ngày 18-9 và Uzbekistan ngày 22-9. Theo điều lệ, hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết. Mục tiêu trước mắt của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh là cạnh tranh hai vị trí đầu bảng, qua đó giành vé vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất.

Quá trình chuẩn bị cho ASIAD 2026 của U23 Việt Nam đã được triển khai từ đầu năm. Tháng 3, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tham dự Giải giao hữu CFA Team China 2026, lần lượt có cơ hội đối đầu U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc. Cuối tháng 7, đội tiếp tục hội quân ngắn ngày để rà soát, đánh giá lực lượng.

U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 12-9 và di chuyển sang Nhật Bản vào ngày hôm sau, bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu tứ kết tại ASIAD 2026.

Danh sách U23 Việt Nam tham dự ASIAD 20-2026. ẢNH: VFF

HỮU THÀNH