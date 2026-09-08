Kuwait dồn sức cho tuyển U23 gặp Việt Nam tại ASIAD 2026

Giải Vô địch quốc gia (VĐQG) Kuwait tạm dừng hơn 1 tháng để các CLB nhả quân cho Đội tuyển U23 chuẩn bị cho vòng bảng ASIAD 20-2026, với trận ra quân gặp U23 Việt Nam vào ngày 15-9.

Bóng đá trẻ Kuwait quyết tâm tạo bất ngờ tại ASIAD 20 - 2026 (ẢNH: KFA)

Sau ngày 7-9, vòng 3 Giải VĐQG Kuwait 2026-2027 khép lại và sẽ trở lại vòng 4 từ ngày 9-10.

Thời gian nghỉ hơn 1 tháng tạo điều kiện để các CLB trong nước nhả quân lên đội tuyển U23, hướng đến môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 20 năm 2026 ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

Đến nay, HLV David Doniga đã công bố danh sách chính thức 23 tuyển thủ, tất cả đều đang thi đấu trong nước, để cùng ông sang Nhật Bản. Lực lượng U23 Kuwait được tuyển chọn từ nhiều CLB lớn của quốc gia này.

Việc toàn bộ tuyển thủ đang chơi bóng trong nước mang đến một thuận lợi cho U23 Kuwait. Các cầu thủ có sự quen thuộc với môi trường tập luyện, đồng đội và phong cách bóng đá tại giải quốc nội. Đáng chú ý, U23 Kuwait tận dụng 3 suất cầu thủ quá tuổi, gồm Dhari Al-Mesri, Talal Al-Qaisi và Fawaz Al-Mubailish.

Tiền đạo Al-Mubailish là trường hợp nổi bật nhất. Chân sút 27 tuổi đang thi đấu cho Al-Nasr tại Giải VĐQG Kuwait và đã có 3 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Dù lần tập trung gần nhất của anh đã từ tháng 3-2025, nhưng với nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm trong tranh chấp và xử lý tình huống trong vòng cấm sẽ giúp U23 Kuwait tăng thêm sức mạnh trên hàng công.

Hai cầu thủ quá tuổi còn lại là thủ môn Al-Mesri và tiền đạo cánh trái Al-Qaisi, đều sinh năm 2002.

Tại ASIAD 2026, U23 Kuwait nằm ở bảng C cùng U23 Việt Nam, Uzbekistan và Philippines. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV David Doniga sẽ có trận ra quân gặp U23 Việt Nam lúc 17 giờ ngày 15-9.

Trong khi đó, hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam vẫn thi đấu đến hết ngày 19-9 mới tạm dừng, để Đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Dẫu vậy, các tuyển thủ U23 được HLV Đinh Hồng Vinh đăng ký dự ASIAD 20-2026 vẫn được các CLB chủ quản cho phép hội quân sớm từ ngày 11-9.

Danh sách U23 Kuwait tham dự ASIAD 20 - 2026

HỮU THÀNH