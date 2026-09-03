Người hâm mộ xem U23 Việt Nam thi đấu ASIAD 2026 vào giữa trưa

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ thi đấu trận quyết định với U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối vòng bảng ASIAD 2026 vào lúc 12 giờ trưa, theo giờ Việt Nam.

Ban tổ chức nước chủ nhà Nhật Bản đã công bố 7 sân vận động tổ chức cũng như thời gian thi đấu chính thức môn bóng đá tại ASIAD 2026.

Ở nội dung bóng đá nam, U23 Việt Nam sẽ mở đầu bảng C bằng cuộc so tài với U23 Kuwait trên sân CS Asset Minato lúc 19 giờ ngày 15-9 (giờ Nhật Bản), tức 17 giờ Việt Nam.

Ba ngày sau, cũng tại sân CS Asset Minato, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh gặp U23 Philippines lúc 15 giờ 30, tức 13 giờ 30 theo giờ Việt Nam.

Đến lượt trận cuối vòng bảng gặp U23 Uzbekistan, toàn đội sẽ di chuyển đến sân Paloma Mizuho Rugby ở cùng thành phố Nagoya. Trận đấu bắt đầu lúc 14 giờ địa phương, tức 12 giờ trưa theo giờ Việt Nam. Cuộc so tài với U23 Uzbekistan được nhận định sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội giành vé vào vòng tứ kết của U23 Việt Nam, thậm chí quyết định ngôi đầu bảng C.

U23 Việt Nam là một trong những đội tuyển phải ra sân thi đấu sớm tại vòng bảng. Dẫu vậy, điều này được đánh giá không ảnh hưởng nhiều đến thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh, bởi toàn đội đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế ở những múi giờ khác với Việt Nam. Ngoài ra, nhiệt độ tại Nagoya vào thời điểm thi đấu dự kiến rơi vào khoảng 25-27 độ C, được đánh giá khá thuận lợi.

U23 Việt Nam là một trong những đội tuyển phải ra sân thi đấu sớm ở nội dung bóng đá nam ASIAD 2026. ẢNH: MINH HOÀNG

Trong khi đó, giờ thi đấu tại vòng bảng của đội tuyển nữ Việt Nam thuận lợi hơn. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc mở màn bằng cuộc so tài với Đài Loan (Trung Quốc) lúc 16 giờ địa phương ngày 14-9 (tức 14 giờ Việt Nam). Sau đó, Phạm Hải Yến cùng đồng đội lần lượt gặp Nhật Bản ngày 17-9 và Thái Lan ngày 21-9, đều bắt đầu lúc 19 giờ 30 địa phương (tức 17 giờ 30, giờ Việt Nam).

Dẫu vậy, sau khi thi đấu lượt trận thứ hai, đội tuyển nữ Việt Nam phải di chuyển từ Fukuroi đến Osaka để gặp Thái Lan. Khoảng cách giữa hai địa phương khá xa, buộc toàn đội phải di chuyển bằng máy bay.

Trừ sân Nagai ở Osaka, 6 sân vận động còn lại tổ chức môn bóng đá tại ASIAD 2026 không quá xa nhau, chủ yếu nằm trong khu vực Tokyo - Nagoya. Đáng chú ý, hai địa điểm tổ chức 3 trận vòng bảng của U23 Việt Nam có sức chứa tương đối thấp, với CS Asset Minato có 6.700 chỗ ngồi và Paloma Mizuho Rugby có 10.400 chỗ ngồi.

Dự kiến, U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại tại Hà Nội từ ngày 11-9, trong thời điểm diễn ra vòng 2 V-League 2026-2027, trước khi di chuyển sang Nhật Bản. Riêng đội tuyển nữ Việt Nam đã sang Trung Quốc tập huấn đến ngày 11-9, sau đó di chuyển sang xứ sở hoa Anh đào.

HỮU THÀNH