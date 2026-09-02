Các tuyển thủ U23 Việt Nam tăng tốc cho suất tham dự ASIAD 2026

V-League 2026-2027 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 4-9 tới, sau đó một tuần là Giải hạng Nhất quốc gia. Đây là những cơ hội tốt để các cầu thủ ghi điểm với ban huấn luyện U23 Việt Nam trong cuộc cạnh tranh suất tham dự ASIAD 2026.

Tiền vệ Trần Thành Trung được kỳ vọng thổi luồng gió mới vào U23 Việt Nam. ẢNH: QUANG TIẾN

Đoàn Thể thao Việt Nam đã công bố danh sách các chuyên gia, HLV và vận động viên tham dự Đại hội Thể thao châu Á 2026 (ASIAD), tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 19-9 đến 4-10. Đội tuyển bóng đá nam U23 đăng ký 31 thành viên, trong đó gồm có 23 cầu thủ.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân vòng bảng ASIAD 2026 gặp U23 Kuwait vào ngày 15-9. Như vậy, sau khi kết thúc vòng 2 V-League và vòng 1 Giải hạng Nhất quốc gia, các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại tại Hà Nội trước khi lên đường sang Nhật Bản.

Thực tế, bộ khung đội hình U23 Việt Nam dự ASIAD 2026 đã được HLV Kim Sang-sik cùng cộng sự đắc lực Đinh Hồng Vinh sàng lọc và định hình sau hai đợt tập trung trong năm 2026.

Đợt hội quân đầu tiên diễn ra hồi tháng 3, khi toàn đội sang Trung Quốc tham dự giải giao hữu với các đối thủ chất lượng như Thái Lan, Uzbekistan và Trung Quốc. Lần tập trung gần nhất diễn ra tại Hà Nội từ ngày 29-7 đến 6-8.

Về cơ bản, bộ khung của U23 Việt Nam vẫn là những gương mặt dày dạn kinh nghiệm, từng giành huy chương vàng SEA Games 2025 và huy chương đồng U23 châu Á hồi đầu năm, như thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Đặng Tuấn Phong, các tiền vệ Lê Văn Thuận, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Phi Hoàng, Lê Phát, cùng các tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Quốc Việt.

Tuy nhiên, trong đợt tập trung gần nhất, U23 Việt Nam vắng một số trụ cột do được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam hoặc cùng CLB chuẩn bị cho mùa giải mới, như Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Nhật Minh và Phạm Lý Đức.

HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh đã định hình bộ khung cho U23 Việt Nam tại ASIAD 2026. ẢNH: MINH HOÀNG

Kinh nghiệm dày dạn của nhóm cựu binh kể trên được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa cho HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh hướng đến ASIAD 2026. Tất nhiên, các cầu thủ giàu kinh nghiệm của U23 Việt Nam phải duy trì phong độ khi mùa giải 2026-2027 bắt đầu, đồng thời tránh những ca chấn thương để không lỡ hẹn với đội tuyển tại ASIAD 2026.

Ngoài ra, một số gương mặt khác vẫn còn cơ hội chen chân vào đội hình U23 Việt Nam nếu thể hiện tốt ở những trận đấu đầu tiên của mùa giải mới. Trong đó, tiền vệ Việt kiều Bulgaria Trần Thành Trung nhận được nhiều kỳ vọng sau khi lỡ các giải đấu lớn của U23 Việt Nam trong năm 2025 và đầu năm 2026.

Bên cạnh đó, một số gương mặt tiềm năng ở các CLB chú trọng công tác đào tạo trẻ như Lê Đình Long Vũ (SLNA), Nguyễn Minh Tâm (HAGL), hay tại Giải hạng Nhất có Trương Nhạc Minh (CLB TPHCM), Hoàng Quang Dũng (Huế) cũng có cơ hội nếu thể hiện tốt.

Tại ASIAD 2026, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra hai đội đứng đầu vào tứ kết.

Theo ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), VFF xem ASIAD 2026 là bước chuẩn bị quan trọng cho các tuyển thủ U21 Việt Nam hướng đến mục tiêu bảo vệ huy chương vàng tại SEA Games tổ chức ở Malaysia vào năm tới. Vì thế, đội không bổ sung ba cầu thủ U23 quá tuổi dù điều lệ cho phép. Bên cạnh việc tạo cơ hội cho các tài năng trẻ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, thầy trò HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh cũng được giao chỉ tiêu tiến càng sâu càng tốt tại ASIAD 2026.

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HỮU THÀNH