Lãnh đạo VFF gặp gỡ, động viên đội tuyển nữ Việt Nam trước thềm ASIAD 20

Trước ngày đội tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Trung Quốc tập huấn chuẩn bị tham dự môn bóng đá nữ ASIAD 2026, ngày 31-8, lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam (VFF) gồm Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch Trần Anh Tú và TTK Nguyễn Văn Phú đã đến sân tập thăm và động viên toàn đội.

Lãnh đạo VFF chụp hình lưu niệm cùng đội tuyển nữ Việt Nam trên sân tập ngày 31-8. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Tại buổi gặp mặt, ông Trần Quốc Tuấn đánh giá cao tinh thần tập luyện nghiêm túc, nỗ lực của toàn đội. Trong dịp nghỉ lễ của cả nước, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vẫn duy trì cường độ tập luyện, tập trung thực hiện các mục tiêu trọng điểm trong kế hoạch chuẩn bị cho ASIAD 2026 diễn ra tại Nhật Bản vào giữa tháng 9 tới.

Ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, đội tuyển nữ đang bước vào giai đoạn chuyển giao lực lượng. Những gương mặt trẻ từng có cơ hội thi đấu, tích lũy kinh nghiệm tại các giải U17, U20 nữ châu Á cũng như Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia đang từng bước thể hiện mình, sẵn sàng kế cận thế hệ đàn chị. Đây được xem là yếu tố quan trọng của chiến lược phát triển bóng đá nữ Việt Nam trong chu kỳ 4 năm tiếp theo.

Hải Yến và các đồng đội sẽ có chuyến tập huấn ngắn ngày tại Trung Quốc

VFF luôn nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất về chế độ, sinh hoạt và kế hoạch tập huấn cho đội tuyển. Trước thềm ASIAD 2026, đội sẽ có chuyến tập huấn ngắn ngày tại Trung Quốc. Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện thể lực và chiến thuật, đội tuyển sẽ thi đấu hai trận giao hữu mang tính tổng duyệt, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm và tạo sự tự tin trước khi bước vào Á vận hội.

Thay mặt toàn đội, thủ quân Phạm Hải Yến cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo VFF. Đội trưởng Đội tuyển nữ Quốc gia khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục tập luyện chăm chỉ, nỗ lực hết mình và cố gắng đạt thành tích tốt nhất.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam có thêm 2 trận đấu giao hữu trong chuyến tập huấn Trung Quốc

Theo kế hoạch, Đội tuyển nữ Quốc gia sẽ tiếp tục tập luyện tại Hà Nội đến hết ngày 1-9 trước khi lên đường sang Trung Quốc tập huấn từ ngày 2-9 đến 11-9. Trong thời gian tập huấn, đội tuyển sẽ thi đấu hai trận giao hữu để hoàn thiện chuyên môn trước khi tham dự ASIAD 2026.

Môn bóng đá nữ ASIAD 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 14-9. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan. Theo lịch thi đấu, các cô gái Việt Nam sẽ gặp Đài Loan (Trung Quốc) ở trận ra quân ngày 14-9, sau đó lần lượt đối đầu với Nhật Bản vào ngày 17-9 và Thái Lan vào ngày 21-9.

Tin liên quan Đội tuyển nữ Việt Nam thắng kịch tính Royal Bắc Ninh

KHÁNH VÂN