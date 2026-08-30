Đội tuyển nữ Việt Nam thắng kịch tính Royal Bắc Ninh

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã hoàn tất giai đoạn 1 chuẩn bị cho ASIAD 20 qua trận giao hữu với đội Royal Bắc Ninh vào chiều 29-8. Sau trận đấu này, đội sẽ lên đường sang Trung Quốc bước vào giai đoạn 2 của đợt tập huấn.

Đội tuyển nữ Việt Nam hoàn tất 3 trận tập huấn trong nước nhằm chuẩn bị cho ASIAD 20.

Xác định đây là bài kiểm tra quan trọng sau gần 4 tuần hội quân tập trung, HLV Hoàng Văn Phúc đã tung vào sân đội hình xuất phát mạnh nhất nhằm vận hành trơn tru sơ đồ chiến thuật.

Thủ thành Kim Thanh tiếp tục là chỗ dựa vững chắc trong khung gỗ. Bộ tứ hậu vệ bao gồm Hoàng Thị Loan, Cù Thị Huỳnh Như, Thu Thương và Nguyễn Thị Hoa. Ở tuyến giữa, Thái Thị Thảo cùng Thu Xuân đảm nhận vai trò cầm nhịp, hỗ trợ cho hai mũi khoan biên đầy tốc độ là Thanh Nhã và Bích Thùy. Trên hàng công, bộ đôi tiền đạo kinh nghiệm Hải Yến và Vạn Sự được kỳ vọng dẫn dắt các phương án tiếp cận cầu môn đối phương.

Phải đối đầu với một Royal Bắc Ninh sở hữu ưu thế vượt trội về thể hình lẫn thể lực, các cô gái Việt Nam sớm gặp thử thách khi để thủng lưới ngay từ phút thứ 2. Dù vậy, bản lĩnh trận mạc giúp đội tuyển nữ Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận. Phút 14, Thanh Nhã tỏa sáng khi ghi bàn quân bình tỷ số 1-1.

Tiếp đà hưng phấn, tiền đạo Vạn Sự liên tiếp lập công ở các phút 23 và 27, giúp đội nhà lật ngược thế cờ dẫn trước 3-1. Trước khi hiệp 1 khép lại, Royal Bắc Ninh kịp rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 ở phút 32.

Ngay đầu hiệp 2, tiền vệ Bích Thùy lập công ở phút 49 để tái thiết lập khoảng cách hai bàn cho đội nhà. Khoảng thời gian còn lại, HLV Hoàng Văn Phúc tận dụng tối đa quyền thay người để thử nghiệm nhân sự. Các cầu thủ trẻ như Diễm My, Trúc Hương, Vũ Thị Hoa, Thu Phương, Nhật Lan, Minh Chuyên và Hoàng Vân lần lượt được trao cơ hội thử sức.

Dù Royal Bắc Ninh có thêm một bàn gỡ ở hiệp đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn bảo toàn thành công chiến thắng chung cuộc kịch tính với tỷ số 4-3.

Đánh giá về màn thử sức này, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết toàn đội đã tập trung gần 4 tuần và có sự chuẩn bị cả về thể lực lẫn kỹ chiến thuật. Đây là trận giao hữu thứ ba của đội tuyển nữ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị, sau hai màn thử sức với các đội U14 và U15 của Hà Nội FC.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ còn thêm 2 trận đấu trong đợt tập huấn tại Trung Quốc sắp đến.

“Nhìn chung đây là trận đấu bổ ích, rất hấp dẫn. Về tấn công, ý đồ chiến thuật của chúng tôi vận hành tương đối tốt. Các tiền vệ và tiền đạo, đặc biệt là cuối hiệp 2 tạo ra rất nhiều cơ hội. Hàng tiền vệ và hàng tiền đạo chúng tôi hay nhưng tuyến phòng ngự lại phải chỉnh lại”, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có thêm 3 ngày tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi sang Trung Quốc từ ngày 2-9 đến 11-9 để tập huấn và thi đấu hai trận giao hữu. Như vậy, đội tuyển dự kiến có tổng cộng 5 trận đấu nhằm hoàn thiện chuyên môn trước ASIAD 2026.

KHÁNH VÂN