Tập huấn Giám sát trọng tài, trọng tài trước mùa giải bóng đá chuyên nghiệp

Ngay sau khi khóa tập huấn dành cho các giám sát bế mạc sáng 28-8, vào buổi chiều cùng ngày VFF và Công ty VPF đã khai mạc khóa tập huấn cho các giám sát trọng tài, trọng tài đầu mùa các giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2026-2027

Hơn 100 giám sát trọng tài, trọng tài, trợ lý trọng tài tham gia điều hành mùa bóng chuyên nghiệp 2026-2027. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Các hoạt động này do VFF phối hợp với Công ty VPF tổ chức.

Khóa tập huấn có sự tham dự của 29 giám sát và 84 trọng tài, trợ lý trọng tài, trong đó có 41 trọng tài đã được cấp chứng chỉ VAR.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch VFF, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) - chào mừng 29 giám sát cùng 84 trọng tài, trợ lý trọng tài tham dự khóa tập huấn.

Ông Trần Anh Tú nhấn mạnh công tác trọng tài có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những nền tảng góp phần bảo đảm chất lượng và tính công bằng của các giải đấu chuyên nghiệp.

Mỗi quyết định trên sân không chỉ tác động đến kết quả trận đấu mà còn ảnh hưởng tới hình ảnh bóng đá Việt Nam và niềm tin của người hâm mộ. Vì vậy, công tác tập huấn, cập nhật kiến thức và chuẩn bị trước mùa giải là yêu cầu cần thiết.

Trong đợt tập huấn này, các học viên sẽ cập nhật luật thi đấu và những hướng dẫn chuyên môn mới; đánh giá, rút kinh nghiệm từ mùa giải 2025-2026; đồng thời thống nhất phương pháp xử lý các tình huống và tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng trọng tài trong quá trình điều hành trận đấu.

Ông Trần Anh Tú, Phó chủ tịch VFF; Chủ tịch công ty VPF phát biểu tại buổi khai mạc khóa tập huấn.

Bên cạnh các nội dung chuyên môn, các học viên sẽ trải qua các bài kiểm tra, đánh giá về kiến thức và thể lực nhằm xác định mức độ sẵn sàng trước mùa giải mới. Kết quả kiểm tra cũng là cơ sở để Ban Trọng tài đánh giá tổng thể chất lượng, năng lực của lực lượng và có những điều chỉnh phù hợp.

Thay mặt các giảng viên phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Thanh Hạ, Trưởng Ban Trọng tài VFF - đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và cầu thị của các học viên.

Theo ông Đặng Thanh Hạ, sự chủ động trong công tác chuẩn bị trước mùa giải là tín hiệu tích cực, góp phần xây dựng lực lượng giám sát, trọng tài và trợ lý trọng tài đáp ứng tốt yêu cầu chuyên môn.

Theo kế hoạch, khóa tập huấn Giám sát trọng tài, Trọng tài đầu mùa các Giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2026-2027 diễn ra tại trụ sở VFF từ ngày 28-8 đến 1-9-2026.

Lãnh đạo VFF, VPF chụp hình lưu niệm với các Giám sát trọng tài

Lãnh đạo VFF, VPF chụp hình lưu niệm với các trọng tài tham gia khóa tập huấn.

Sau khi kết thúc khóa tập huấn, các giám sát trọng tài, trọng tài sẽ chính thức nhận nhiệm vụ, điều hành trận tranh Siêu Cúp quốc gia 2026-2027 giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TPHCM vào 18 giờ ngày 30-8.

Vào ngày 4-9, LPBank V-League 2026-2027 sẽ chính thức khởi tranh.

VAR tiếp tục là một trong những nội dung trọng tâm của khóa tập huấn. Các học viên sẽ được thực hành trên thiết bị mô phỏng, cập nhật và thống nhất việc áp dụng VAR Protocol, đồng thời phân tích các tình huống thực tế. Qua đó, lực lượng trọng tài tiếp tục nâng cao khả năng sử dụng công nghệ, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa trọng tài trên sân và tổ trọng tài VAR.

KHÁNH VÂN