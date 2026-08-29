CLB Công an TPHCM sẵn sàng cho trận tranh Siêu cúp quốc gia

Nhà đương kim vô địch Cúp quốc gia - CLB Công an TPHCM đã có mặt tại Hà Nội, sẵn sàng cho trận tranh Siêu cúp quốc gia gặp CLB Công an Hà Nội vào tối 30-8. Với lực lượng được nâng cấp toàn diện, đại diện phía Nam tự tin hướng tới danh hiệu đầu tiên của mùa giải.

Trưởng đoàn kiêm Giám đốc điều hành Phạm Minh Anh cùng HLV trưởng Arthur trao hoa chúc mừng hai cầu thủ Wiliams Minh Hoàng và Olaha Mạnh Đức. Ảnh: CLB

Tăng cường sức mạnh bằng dàn cầu thủ nhập tịch

Người hâm mộ bóng đá TPHCM đang dành sự quan tâm đặc biệt cho đội nhà bởi thực lực của CLB Công an TPHCM mùa này đã mạnh hơn đáng kể. Mới nhất, ban lãnh đạo đội bóng đã hoàn tất thủ tục nhập tịch cho hai cầu thủ Wiliams Minh Hoàng và Olaha Mạnh Đức.

Sự bổ sung này giúp CLB bước vào mùa bóng mới với bộ khung vô cùng hùng hậu. Trước đó, đội bóng cũng đã sở hữu hai trụ cột nhập tịch chất lượng là Khoa Ngo và Lê Giang Patrick.

Bên cạnh dàn cầu thủ nhập tịch, đội hình của CLB Công an TPHCM còn sở hữu dàn sao nội binh danh tiếng đang ở độ chín sự nghiệp như Nguyễn Tiến Linh, Quang Hùng, Gia Bảo, Nhật Minh, Quang Kiệt, Võ Minh Trọng, Phi Hoàng, Quốc Cường...

CLB Công an TPHCM bước vào trận tranh Siêu cúp với vị thế đương kim vô địch Cúp Quốc gia. Ảnh: VPF

Sau khi thanh lý các ngoại binh cũ, CLB Công an TPHCM đã nhanh chóng kích hoạt các bản hợp đồng mới. 4 tân binh chất lượng gồm Narvaez, Dirk Abels, Caputa và Jason Cumming đã chính thức gia nhập để chuẩn bị cho chiến dịch mới.

Danh sách ngoại binh của đội dự kiến vẫn sẽ tiếp tục được mở rộng. Ban huấn luyện muốn gia tăng chiều sâu đội hình để đăng ký tham dự giải vô địch các CLB Đông Nam Á (Cúp C1 Đông Nam Á) 2026-2027, giải đấu cho phép mỗi đội đăng ký tối đa tới 7 cầu thủ nước ngoài.

Sẵn sàng đòi món nợ trước "người anh em"

Trước mắt, CLB Công an TPHCM đang dồn toàn lực cho trận tranh Siêu cúp quốc gia. Đây được dự báo là thử thách không nhỏ khi đối thủ của họ là Công an Hà Nội – đội bóng vốn chiếm ưu thế hoàn toàn trong cả hai lần đối đầu tại V-League mùa giải 2025-2026.

Dù vậy, lực lượng trải đều và dày dặn ở cả 3 tuyến hiện tại sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh vị trí vô cùng khốc liệt, thúc đẩy tinh thần các cầu thủ. Ngay cả ngôi sao sở hữu Quả bóng Vàng Việt Nam 2024 như Nguyễn Tiến Linh cũng sẽ phải nỗ lực rất lớn để cạnh tranh suất đá chính với các tiền đạo ngoại.

Thầy trò HLV Arthur sẵn sàng cho mùa bóng mới

Phát biểu trước giờ bóng lăn, tân HLV trưởng Arthur khẳng định tinh thần đoàn kết của đội nhà: "Chúng ta là một gia đình, bất kể là cầu thủ Việt Nam, cầu thủ nước ngoài hay các thành viên vừa nhập tịch. Đã là một gia đình, chúng ta sẽ cùng tập luyện, cùng chia sẻ vui buồn và cùng nhau chiến thắng. Mục tiêu đầu tiên của chúng ta chính là chiếc Siêu cúp quốc gia 2025-2026".

Trận tranh Siêu cúp quốc gia giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TPHCM sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 30-8 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội).

QUỐC CƯỜNG