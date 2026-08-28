Quả bóng vàng Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức: Nhà vô địch thầm lặng

Trái ngược các đồng đội ăn mừng cuồng nhiệt sau khi bảo vệ thành công danh hiệu tại ASEAN Cup 2026, tuyển thủ Nguyễn Hoàng Đức lại đón nhận chiến thắng theo một cách đầy nhẹ nhàng, giống như cách anh điềm tĩnh xử lý trái bóng ở khu trung tuyến.

Nguyễn Hoàng Đức ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup 2026 cùng gia đình và người thân (ẢNH: QUANG TIẾN)

Đương kim Quả bóng vàng Việt Nam nhìn lên khán đài, dành những cái vỗ tay cùng lời cảm ơn đến người hâm mộ. Đôi mắt Hoàng Đức khi ấy trầm ngâm, gương mặt phảng phất nhiều suy tư.

Thật tiếc khi chấn thương ở những phút cuối khiến Hoàng Đức phải kết thúc trận chung kết lượt về với người Thái bằng những bước chân tập tễnh. Và dù chính chủ không nói ra, đâu đó vẫn còn những tiếc nuối khi Đức “trượt” các danh hiệu cá nhân sau giải đấu kéo dài 1 tháng, nơi anh đã thi đấu cực kỳ ổn định.

Sau lễ bế mạc, bà Hoàng Thị Thoa, mẹ của Hoàng Đức, xuống sân chúc mừng con trai. Hai mẹ con trò chuyện rất lâu, rồi Đức nở nụ cười trở lại. Không biết nội dung cuộc trò chuyện ấy là gì, nhưng đội phó của tuyển Việt Nam thể hiện rõ tình thương với mẹ, và trong mọi thành công của anh luôn có hình ảnh người mẹ tần tảo bên cạnh. Cũng có lẽ, chỉ bà Thoa mới cảm nhận rõ những khó khăn mà cậu cả đang phải trải qua với nghề.

Hoàng Đức đã có một giải đấu thành công, nhưng đó là thành công theo cách rất riêng. Anh tạo ra những cơ hội, góp công đưa Nguyễn Xuân Son và đàn em Nguyễn Đình Bắc đến với danh hiệu Đồng Vua phá lưới. Anh sẵn sàng hy sinh vị trí sở trường của một hộ công để lùi xuống chơi như tiền vệ mỏ neo, hoạt động với tần suất liên tục và âm thầm hỗ trợ đồng đội trong những khoảnh khắc trực tiếp định đoạt trận đấu.

Tầm ảnh hưởng quan trọng của Hoàng Đức không chỉ nằm ở chuyên môn mà còn ở phòng thay đồ. Thời điểm đội trưởng Nguyễn Quang Hải ngồi trên ghế dự bị, đương kim Quả bóng vàng Việt Nam nhận lấy băng thủ quân, hoàn thành trách nhiệm động viên tinh thần và dẫn dắt toàn đội.

Vai trò âm thầm của Hoàng Đức cực kỳ quan trọng với đội tuyển Việt Nam (ẢNH: QUANG TIẾN)

Thế mới nói, đóng góp của Đức khó có thể nhìn thấy hết chỉ qua những danh hiệu cá nhân hay các con số thống kê.

Tại Thái Lan, những thước phim về màn đối đầu giữa Hoàng Đức và đội trưởng Sarach Yooyen của đội bóng xứ “Chùa vàng” đang trở nên thịnh hành tại nước bạn. Rất nhiều bình luận của CĐV Thái Lan dành cho Hoàng Đức. Bản thân Sarach, trong cuộc trò chuyện với Báo SGGPO, cũng đánh giá cao đồng nghiệp kém mình 6 tuổi người Việt Nam, chủ động đổi áo thi đấu và ngỏ ý muốn Đức xuất ngoại sang Thái Lan.

Ở lễ bế mạc, Hoàng Đức đứng dưới cánh gà, dành những cái vỗ tay chúc mừng các đồng đội và đồng nghiệp bên phía Thái Lan được tôn vinh ở các danh hiệu cá nhân. Hoàng Đức chọn cách ăn mừng rất lặng lẽ, đúng với tính cách nhẹ nhàng, tình cảm, đặc biệt là cách cư xử chuẩn mực và đầy chuyên nghiệp của nam tuyển thủ.

Cách Hoàng Đức tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng cuộc chơi và tôn trọng chính bản thân mình đã ghi điểm với mọi người. Anh hiểu bóng đá đề cao tính tập thể, và chức vô địch của đội tuyển Việt Nam mới là điều quan trọng nhất. Nhưng sự ghi nhận từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ mới chính là phần thưởng giá trị nhất dành cho Hoàng Đức.

Và dù chưa thể giành được danh hiệu cá nhân, điều đó cũng sẽ trở thành mục tiêu để Đức không ngừng làm mới mình, tiếp tục duy trì động lực phấn đấu, giữ vững phong độ và đóng góp nhiều hơn nữa cho đội tuyển Việt Nam.

HỮU THÀNH